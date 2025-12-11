Jamai van den Herik heeft zijn debuut op het WK darts niet op kunnen fleuren met een overwinning. De jonge Nederlander had kansen tegen Madars Razma, maar vocht te opzichtig tegen zijn zenuwen. Daardoor miste hij te veel en moet hij al naar huis. De eerste van de vijftien Nederlanders is daarmee klaar.

'Hij moet morgenvroeg naar school', zongen de fans in de zaal bij de opkomst van Van den Herik. Hij kon er zelf om lachen en was zienderogen alle centimeters van de iconische zaal in zich op aan het nemen. Met een grote glimlach genoot hij van zijn debuut en zijn allereerste wedstrijd ooit op een podium. In de eerste leg gooide hij van de zenuwen geen triple, maar dat kwam in de tweede leg goed met een 140-score. Die leverde hem ook meteen zijn allereerste leg ooit op.

Van den Herik overwint zenuwen

Met zijn eerste 180-score in de derde leg, die Razma was begonnen, pakte de jonge Nederlander ook zijn eerste break. Die eerste voorsprong was hij meteen daarna kwijt, waarna ook de eerste set naar zijn Letse tegenstander ging. Na de pauze miste Van den Herik een hele hand op dubbel-16 en moest hij zijn leg meteen afgeven aan Razma. Maar met een 52-finish pakte hij een break terug en bleef hij in de wedstrijd. Hij strafte de tientallen missers van Razma af en pakte met ruim 77 gemiddeld zelfs de tweede set.

Einde verhaal

Na de laatste pauze werd het niveau er niet beter op. Van den Herik bleef rond de 77 gemiddeld gooien, maar zag Razma's niveau ook afnemen. De twee stelden teleur op het podium. De derde set ging gemakkelijk naar Razmataz en de vierde set was Van den Herik weer bij de les. De Nederlander knokte zich naar 2-2 in legs, maar moest toen toch zijn hoofd buigen. Met ruim 81 gemiddeld mag hij toch met een redelijk gevoel naar huis.

Tweede ronde

In de tweede ronde moet de winnende Let het opnemen tegen de winnaar van Dimitri van den Bergh - Darren Beveridge.

