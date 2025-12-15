Noa-Lynn van Leuven heeft op het WK darts een loodzware, maar ook prachtige tegenstander tegenover zich. De Nederlandse dartster mag de middagsessie op maandag 15 december afsluiten tegen Peter Wright. Het is zonder twijfel het hoogtepunt van die sessie, die al wel een 170-finish kreeg. Volg het WK darts hier vanmiddag live.

Mensur Suljovic - David Cameron

Ga er maar eens goed voor zitten, want de derde partij deze middag zou qua tijd weleens de langste kunnen worden tot nu toe en misschien wel van het hele WK. Zowel Mensur Suljovic als David Cameron staat bekend om zijn langzame stijl en nu moeten de Oostenrijker en Canadees ook nog eens tegen elkaar.

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven

Het absolute hoogtepunt zit in de laatste partij van de middag. De Nederlandse dartster Noa-Lynn van Leuven plaatste zich via de Women's Tour voor haar tweede WK. Ze hoopt beter voor de dag te komen dan vorig jaar in de eerste ronde tegen Kevin Doets. Haar opgave is echter groter dan toen, want tweevoudig wereldkampioen Peter Wright wacht op haar. Hij won vorig jaar nog van toenmalig regerend wereldkampioen Luke Humphries, terwijl hij ziek was.

Cameron Menzies - Charlie Manby 2-3

Charlie Manby zorgde voor een daverende sensatie door de als 26ste geplaatste Cameron Menzies uit te schakelen in een thriller: 3-2. De jonge Engelsman, die eerder dit jaar een duizelingwekkend gemiddelde van 130,7 gooide, wilde na afloop zijn tegenstander een sportieve hand geven. Dat ging echter helemaal mis. Menzies deelde raken klappen uit aan zijn tafeltje en was enkele momenten buiten zinnen. De scheidsrechter moest zelfs ingrijpen om ergere schade te voorkomen.

Brendan Dolan - Tavis Dudeney 3-1

Brendan Dolan is hard op weg om debutant Tavis Dudeney uit te schakelen op het WK. De ervaren Noord-Ier deed onder grote druk iets geweldigs in de tweede set. Op 2-2 stonden hij en zijn Engelse tegenstander allebei op 170, maar besloot The Historymaker om er maar meteen een einde aan te maken. Met de 'Big Fish' kreeg hij het publiek op de banken en zette hij zichzelf op een 2-0 voorsprong. Dudeney pakte nog een set, maar maakte het Dolan onvoldoende lastig. De winst en een partij in de tweede ronde tegen Ryan Searle ging naar Dolan.

