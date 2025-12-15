Cameron Menzies heeft voor een bizar tafereel gezorgd op het WK darts. De Schot, die als geplaatste speler uit de eerste ronde vloog, kon zijn woede en teleurstelling niet beheersen en sloeg de tafel op het podium aan gort. De woede-uitbarsting kwam op een flinke uitbrander van de scheidsrechter te staan.

Menzies verloor in een heerlijke partij met 3-2 van het supertalent Charlie Manby. Al bij de eerste missers van de Engelsman deelde Menzies klappen uit aan het tafeltje waar zijn materiaal en water op stonden. Manby miste in eerste instantie pijlen om de wedstrijd eerder te beslissen, waardoor Menzies zich nog kon herpakken. Maar nadat Manby had gewonnen, ging het helemaal mis. Toen de Engelsman sportief een handje wilde geven aan zijn tegenstander, ging die volledig door het lint.

Cameron Menzies takes his frustration out on the drinks table 😳👊🏻pic.twitter.com/tL2Dkwe6pN — Live Darts (@livedarts) December 15, 2025

Rake klappen, scheidsrechter grijpt in

Met drie rake klappen tegen de onderkant van het tafeltje zorgde hij voor niet eerder vertoonde beelden. Manby stond er verbaasd naar te kijken en kreeg uiteindelijk een hand. Scheidsrechter Kirk Bevins greep ondertussen hard in en stapte richting Menzies om hem van repliek te dienen. Menzies, die wel vaker zijn emoties verliest, zag meteen in dat wat hij deed niet kon en bood zijn excuses aan. Het publiek trakteerde hem op een hels boegeroep, waarna Menzies schuldbewust zijn armen naar het publiek opstak,

Oom overleden

De emoties bij Menzies zijn enigszins te verklaren tegen Manby. Hij vloog uit de startblokken en had binnen no-time een 2-0 voorsprong in legs op het bord staan. De eerste set ging ook naar hem, maar daarna pakte Manby vaker en vaker het initiatief. In de slotfase namen de emoties de overhand en ging Menzies door het lint. De Schot verloor recentelijk zijn oom en zou diens uitvaart missen bij een overwinning. Nu kan hij daar in ieder geval bij zijn.

