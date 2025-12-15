Laat opmerkelijke openingen van uitzendingen rond het WK darts maar over aan Viaplay. Maandagmiddag was presentator Koert Westerman onderdeel van een vooropgezet plan om de kijkers meteen bij de les te krijgen. Vanuit zijn luie stoel nam hij het begin voor zijn rekening, maar stal een grote gast de show in de studio in Hilversum.

Analist Co Stompé stond naast Westerman pijltjes te gooien, toen hij uit het niets werd opgepakt en meegenomen naar de analistenbank. Niemand minder dan Kevin Hazeleger (31) was de andere gast in de studio. Hij is een ruim twee meter lange krachtsporter en werd in 2024 en 2025 uitgeroepen tot 'sterkste man van Nederland'. Hij droeg lichtgewicht Stompé naar zijn plekje. "Wat gebeurt er hier joh?!", riep presentator Westerman quasi verbaasd uit. "Weet ik het!", riep Stompé vanuit de sterke armen.

'Dit is goed te doen'

"Een peulenschilletje voor jou zeke?", lachte hij richting Hazeleger."Dit weegt niet zoveel, dit is goed te doen", reageerde de krachtpatser. Wat doet hij bij het darts? "Ik kijk al twintig jaar, al sinds Raymond van Barneveld tegen Phil Taylor in de finale won. Sindsdien nooit meer gestopt met de decembertraditie. Ik dart zelf ook, heel amateuristisch. Ik doe weleens mee met lokale toernooitjes, maar ik win zelden."

'Kijk zijn knieën'

Stompé kent Hazeleger van televisie, waar de competitie van 'Sterkste ter wereld' wordt uitgezonden. "Hij is echt groot hè. Kijk zijn knieën en die van mij", lacht hij hardop bij de vergelijking. "Je moet er wel aanleg voor hebben", reageert Hazeleger voor het geval Stompé hem achterna wil. "Ik heb al moeite om een theezakje op te tillen."

