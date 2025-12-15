Cameron Menzies speelde met veel verdriet in zijn lijf op het WK darts. De Schot, die als 26ste geplaatst was in Ally Pally, moest recent een zwaar persoonlijk verlies lijden. Zijn oom, die dicht bij hem stond, overleed kortgeleden na een lang ziekbed. Menzies was vorig jaar op het WK ook al zeer emotioneel omdat toen zijn vader in het ziekenhuis lag en het er niet goed uit zag.

Menzies, die sowieso zijn emoties soms niet de baas is, barstte vorig jaar in huilen uit op het WK-podium in Alexandra Palace tegen Leonard Gates. Het gaat inmiddels beter met zijn vader, maar zijn oom is na een dik jaar overleden. De twee mannen in Menzies z'n leven kwamen tegelijkertijd in het ziekenhuis terecht, maar oom Gary Eagle kwam er niet meer uit. "Sinds corona werd hij eigenlijk al slechter", verklaart Menzies de situatie aan Daily Record.

Diabetes en dement

Vier dagen voordat zijn oom overleed, kon Menzies nog bij hem langs in het ziekenhuis. "Ik ben blij dat ik gegaan ben, maar we wisten ook dat het eraan zat te komen. Hij had diabetes en was dement. Elke keer als ik hem zag, ging het slechter. Hij was aan bed gekluisterd en kon niet meer praten. Hij heeft het denk ik volgehouden totdat ik langs was geweest. Ik was voor hem de zoon die hij nooit had."

'Ik mis zijn uitvaart'

Gary Eagle kon zijn neefje nooit in actie zien in Ally Pally. Alleen het BDO-WK in Lakeside werd bezocht. Menzies gaat een shirt van zijn oom bij zijn dartteam inlijsten en speelde met hem in zijn gedachten in de eerste ronde tegen Charlie Manby. Als hij gewonnen had van de talentvolle Engelsman, zou Menzies in een dilemma komen. "Dan zal ik zijn uitvaart moeten missen. Ik zou er graag bij willen zijn, maar ik mis het graag als dat betekent dat ik op het WK een rondje verder ben. Ik weet dat hij liever had gehad dat ik zou doorspelen. Hij is net zo'n dartsfan als ik."

Rake klappen op het podium

Hoewel hij de kansen had om van Manby te winnen, strandde de Schot in het zicht van de haven. Hij sloeg in een vlaag van verstandsverbijstering zijn tafeltje op het podium aan gort en zorgde voor ongekende taferelen in Ally Pally. De emoties komen dus wel degelijk ergens vandaan, maar komen hem ongetwijfeld op een enorme straf te staan. Een voordeel is dat hij door zijn vroege uitschakeling wel bij de uitvaart van zijn oom kan zijn.

