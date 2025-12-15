Noa-Lynn van Leuven is als vierde Nederlander uitgeschakeld op het WK darts. De veelbesproken vrouw moest tegen de gek geklede ex-wereldkampioen Peter Wright en had kansen om de Schot te verslaan. Toch kwamen haar vele missers op de dubbels haar duur te staan. Geflatteerd moest ze naar huis, maar wel met een flink bedrag aan prijzengeld.

Alexandra Palace in Londen was klaar voor de langverwachte rentree van Wright. Snakebite, zoals zijn bijnaam luidt, komt altijd gek gekleed naar dartswedstrijden. Zo maandagmiddag ook, waar hij in het felgroen aan het wereldberoemde filmkarakter Grinch deed denken. Wright is een tweevoudig wereldkampioen, maar al jaren ver verwijderd van die vorm. Ook tegen Van Leuven was hij klopbaar en verre van goed.

Flink bedrag aan prijzengeld

Van Leuven was scorend zelfs in grote delen van de wedstrijd Wright de baas, maar finishend miste ze kostbare pijlen. Ze had Wright veel pijn kunnen doen, maar zag de ene na de andere pijl aan de verkeerde kanten van de buitenste ring vallen. Daardoor kon Wright met heel matig niveau van de Nederlandse winnen en haar naar huis sturen. Wel krijgt Van Leuven een aardig bedrag aan prijzengeld mee naar huis. Door haar deelname in de eerste ronde mag ze 17.000 euro bijschrijven.

Abominabel slecht percentage

De gemiddeldes van 83.51 (Wright) en 82.87 (Van Leuven) maakten weinig indruk. Maar vooral het finishpercentage van de Nederlandse was abominabel slecht. Ze gooide maar drie legs op het bord en miste in totaal 13 pijlen op een dubbel. Met 18,75 procent op de dubbels is dat een dramatische statistiek. Wright zal blij zijn dat hij zijn slechte vorm overleefde. Hij mag in de tweede ronde aantreden voor de Duitse sensatie Arno Merk.

Reactie Van Leuven

"Goeie legs op de momenten dat het niet nodig was. Op de momenten dat het wel nodig was, miste ik teveel pijlen. Op zestig gooide ik boven het bord. Ik dacht: wat doe ik nou? Het werd 'm gewoon niet. Ik weet niet wat de conclusie is nu, moeilijk om te zeggen. Het is een lastig jaar geweest."

