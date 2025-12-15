De avondsessie van maandag 15 december op het WK darts staat vanuit Nederlands oogpunt volledig in het teken van de clash der lage landen. Dirk van Duijvenbode gaat aan zijn toernooi beginnen tegen een Belgische ex-wereldkampioen. Ook de andere drie partijen beloven echter flink wat vuurwerk. Volg de avondsessie vanaf 20.00 uur hier live.

Martin Lukeman - Max Hopp

De Engelsman Martin Lukeman en Max Hopp uit Duitsland trappen de avondsessie af. Dat belooft een spannende partij te worden. Lukeman staat veel hoger op de wereldranglijst, maar de finalist van de Grand Slam of Darts is dit jaar niet in goede doen. Hopp was vroeger een groot talent en werd zelfs wereldkampioen bij de jeugd, maar zakte de laatste jaren ver weg. De Duitser is echter op de weg terug en en doet voor de negende keer mee aan het WK, maar pas voor het eerst sinds 2021.

Dirk van Duijvenbode - Andy Baetens

Dé wedstrijd vanuit Nederlands oogpunt. Dirk van Duijvenbode kende twee teleurstellende WK's op rij en dus is het tijd voor revanche. De kwartfinalist van 2021 heeft echter een lastige tegenstander in de eerste ronde met Andy Baetens. De Belg maakt zijn debuut op het WK van de PDC, maar werd in 2024 wel al eens wereldkampioen bij de WDF op het iconische Lakeside.

Jonny Clayton - Adam Lipscombe

Jonny Clayton is de grootste naam die in actie komt op maandagavond. De nummer vijf van de wereld uit Wales treft debutant Adam Lipscombe. Clayton hoort al jarenlang bij de top, maar op WK's wil het maar niet vlotten. De oud-winnaar van onder meer de Premier League en de World Grand Prix kwam alleen in 2023 een keertje tot de kwartfinales.

Connor Scutt - Simon Whitlock

Als afsluiting van de avond mogen we wat tovenarij verwachten, want 'The Wizard' Simon Whitlock maakt na één jaar zijn rentree op het WK. De Australiër begint aan zijn zeventiende wereldkampioenschap bij de PDC en haalde in 2010 zelfs de finale. Die tijden liggen echter heel ver achter hem en dus is Scutt, de nummer vijftig van de wereld, de grote favoriet.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.