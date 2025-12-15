Dirk van Duijvenbode heeft maandagavond gedaan wat hij moest doen: de eerste ronde overleven op het WK darts. De Nederlandse topdarter had het zeer moeilijk tegen Andy Baetens, die zijn debuut maakte op het wereldkampioenschap van de PDC.

Baetens is bij het grote publiek misschien niet bekend, want de Belg debuteerde op het PDC WK. Maar twee jaar geleden won de 36-jarige Baetens wel het 'andere WK' in Lakeside bij de bond WDF. Van Duijvenbode zag dat als een nadeel, omdat 'normale' debutanten niet weten hoe het is om op zo'n podium te staan.

Van Duijvenbode was desondanks de grote favoriet. Aubergenius begon het WK als nummer 29 van de plaatsingslijst. De Nederlander pakte dan ook de eerste leg (1-0) en uiteindelijk de eerste set: 3-1. En dat terwijl het eigenlijk de set was die Baetens begon. Maar de Belg deed vervolgens precies hetzelfde en won de tweede set met 3-1.

Volop spanning

Baetens liet zien een uitstekende darter te zijn, want hij draaide de achterstand om tot een voorsprong in sets: 2-1. Ook in de vierde set maakte Baetens indruk door via een 72-finish op 1-0 te komen. Daarmee zette hij Van Duijvenbode enorm onder druk. Dat vond de Nederlander heerlijk, want die sloeg keihard terug. Hij kwam eerst op 1-1 in legs, om vervolgens via een 109-finish én een 106-finish de set te pakken: 2-2.

Na vier sets werd de vijfde set dus allesbeslissend. Van Duijvenbode deed daarin wat hij moest doen: zijn topniveau halen en de legs aaneenrijgen. Hij begon met een 170-finish om op 1-0 te komen: triple 20, triple 20, bullseye. Dat is de hoogste finish in de darts. De kwartfinalist van 2021 won uiteindelijk overtuigend de set met 3-1, en moest enkel nog een 142-finish van Baetens incasseren.

Komende wedstrijd(en)

In de volgende ronde neemt Van Duijvenbode het op tegen James Hurrell. De Engelsman won zondagavond met 3-1 van de Amerikaan Stowe Buntz. Mocht de 33-jarige 's-Gravenzander de wedstrijd van Hurrell overleven, wacht hem in de derde ronde mogelijk een wedstrijd tegen Stephen Bunting (of Nitin Kumar). The Bullet staat momenteel vierde op de wereldranglijst.

