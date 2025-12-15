Cameron Menzies heeft van zich laten horen na zijn woede-uitbarsting op het podium van het WK darts. De Schot ging volledig door het lint na zijn verloren partij tegen Charlie Manby en sloeg zijn tafeltje aan gort. Daarbij liep hij een flink bloedende hand op. Direct na afloop heeft hij gereageerd op het incident.

"Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden voor wat er gebeurd is", laat hij weten in een statement. "Het spijt me dat ik op deze manier gereageerd heb. Het is geen excuus, maar ik heb veel dingen aan mijn hoofd gehad de laatste tijd en het lijkt alsof dat allemaal tot uiting kwam op het einde. Het is geen gemakkelijke tijd geweest voor me sinds mijn oom Gary is overleden."

'Is geen excuus voor wat ik heb gedaan'

Menzies zou bij winst op Manby de uitvaart van zijn overleden oom missen. Nu hij is uitgeschakeld, kan hij er in principe wel weer bij zijn. "Ik heb hem vier dagen voordat hij overleed nog gezien. Hij gaf me een blik die mij duidelijk maakte hoe hij over me dacht. Hij behandelde me als een zoon. Laat me nogmaals zeggen dat het geen excuus is voor wat ik gedaan heb. Het was het verkeerde ding en ik wil niks aan de zege van Charlie afdoen."

'Dit was niet oké'

Menzies weet dat hij wel vaker zijn emoties niet onder controle heeft. "Maar dit is niet hoe ik wil dat mensen mij zien. Ik kan soms emotioneel zijn, maar dit was niet oké." De PDC gaat naar verwachting een flinke straf uitdelen voor de misdragingen van Menzies.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.