De tijd vliegt, en dus ook op het WK darts. Dag 3 is aangebroken, met daarin een middagsessie zónder Nederlanders. Toch is er genoeg om naar uit te kijken, want er komen twee wereldkampioenen in actie.

Vrijdag verschenen er liefst drie Nederlanders aan de oche: Niels Zonneveld, Chris Landman en Gian van Veen. Ook de voor Nederlandse Noor Cor Dekker kwam in actie. Die verloor net als Landman. Zonneveld en Van Veen wonnen wel. Lees hieronder alles terug over de avondsessie waarin Van Veen zat:

Mario Vandenbogaerde - David Davies

Zaterdag is het in de avond pas tijd voor een Nederlander, in de vorm van Wessel Nijman. Ook de voor Zweden uitkomende Jeffrey de Graaf speelt zijn eerste WK-duel. Een Nederlandssprekende opent echter het bal, in de vorm van Mario Vandenbogaerde. De Belg komt voor de tweede keer in actie in Alexandra Palace, bij zijn debuut op het WK 2024 verloor hij in de eerste ronde. Vandenbogaerde speelt tegen debutant David Davies uit Wales.

Andrew Gilding - Cameron Crabtree

Daarna volgt een mooi onderonsje, tussen veteraan Andrew Gilding en de pas 22-jarige Cameron Crabtree. Laatstgenoemde maakte vooral de laatste maanden indruk op de Grand Slam en Players Championship Finals. Weet Gilding, bijgenaamd Goldfinger, zijn hyperactieve landgenoot uit te schakelen? De cultheld kwam nooit verder dan de laatste 32 in Alexandra Palace.

Luke Woodhouse - Boris Krcmar

In partij 3 komt een meervoudig wereldkampioen in actie. De Kroaat Boris Krcmar won in 2009, 2011, 2013 en 2015 de wereldtitel in het soft-tip. Met ijzeren pijlen wil het nog niet altijd vlotten voor de beer uit Zagreb. Op een PDC WK kwam hij nooit verder dan de derde ronde. Krcmar heeft momenteel ook geen tourkaart, maar wel een goed jaar achter de rug. Woody Luke Woodhouse kan zijn borst dus nat maken. De Engelsman weet hoe het is om te winnen in Londen; vorig jaar kwam hij tot de achtste finales.

Gary Anderson - Adam Hunt

Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson sluit de middagsessie af. The Flying Scotsman hoopt het beter te doen dan de afgelopen jaren. Zijn beste resultaat is een halve finale uit 2022. Vorig jaar ging hij af als een gieter tegen Jeffrey de Graaf (0-3 in sets). Zijn Engelse tegenstander Adam Hunt is geen nieuw gezicht op het WK, maar zijn laatste deelname is wel al vier jaar geleden. Toen verloor hij kansloos van onze Vincent van der Voort (0-3).

