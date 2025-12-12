In aanloop naar het WK darts laat Dirk van Duijvenbode niets aan het toeval over. De 33-jarige Nederlander neemt verregaande maatregelen om optimaal voorbereid aan de start te verschijnen. Dat betekent zelfs tijdelijk zijn spullen pakken en ergens anders slapen.

Van Duijvenbode was voor de avondsessie van de tweede dag van het WK darts te gast in de studio van Viaplay, samen met oud-darter Jerry Hendriks. Daar kreeg hij van presentator Bart Nolles een ogenschijnlijk simpele vraag voorgeschoteld: slaap je nog een beetje? Het antwoord volgde direct en was opvallend. "Nu wel. Ik slaap bij mijn moeder nu", zei Van Duijvenbode.

Alles voor een goede nachtrust

Die keuze komt niet uit de lucht vallen. De darter is niet lang geleden voor de tweede keer vader geworden en thuis zijn de nachten allesbehalve rustig. "Nee, drie keer per nacht is weinig", vertelde hij eerlijk over het aantal keer dat hij uit bed moet. Met het WK voor de deur besloot hij daarom in te grijpen.

Het gaat om een tijdelijke oplossing benadrukte Van Duijvenbode. "Voor een week", stelt de Aubergenius over zijn tijdelijke verblijf. " Want anders zou ik niet veel kunnen slapen." Zijn moeder slaapt vanwege fysieke ongemakken momenteel in de woonkamer, waardoor hij boven rustig kan liggen. "Maar er is niets aan de hand verder", maakt hij duidelijk.

Slaap als sleutel richting topprestatie op WK darts

De afstand vormt daarbij geen enkel probleem. Zijn moeder woont op slechts een kilometer afstand, waardoor Van Duijvenbode snel weer thuis is wanneer dat nodig is. Zo blijft hij dicht bij zijn gezin, maar kan hij in aanloop naar het WK toch de nodige rust pakken.

Die keuze past bij de manier waarop Van Duijvenbode zijn sport al jaren benadert. De Nederlander staat bekend als iemand die niets aan het toeval overlaat richting grote toernooien. Vorig jaar trok hij zich nog terug op Papendal, maar dit keer kiest hij bewust voor een andere aanpak. "Dat doe ik nu niet, omdat ik twee jonge kinderen heb", legt hij uit. "Maar voor de slaap moet ik het wel doen. Het heeft zoveel invloed op je focus en concentratie. Ik moet gewoon een weekje bijtanken."

'Ik ben veel beter dan toen'

Maandag begint het WK voor Van Duijvenbode met een duel tegen de Belg Andy Baetens. Terugkijkend op zijn beste WK, waarin hij in 2021 de kwartfinales haalde, is hij opvallend zelfverzekerd. "Ik ben veel beter dan toen, qua niveau en gemiddeldes. Alleen hier was mijn vertrouwen heel hoog. Mijn loting was ook wel lekker toen."

