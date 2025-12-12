Niels Zonneveld trapt vrijdagmiddag zijn WK darts af, maar de maand december kan voor hem nu al niet meer stuk. De Nederlandse darter maakte samen met zijn geliefde namelijk prachtig nieuws bekend en is daar vanzelfsprekend dolblij mee.

Vorige week maakte Zonneveld 'fantastisch nieuws' bekend, dat in aanloop naar de tweede dag van het WK darts weer opgerakeld werd bij Viaplay. Hij en zijn geliefde Melissa worden voor het eerst vader en moeder. Bij de zender ging hij daar natuurlijk even op in.

Superblij mee

"Ja, zeker weten. Mooi nieuws, inderdaad", reageert Zonneveld. Zit hij tijdens het WK dan op een roze wolk? "Nou, het is natuurlijk wel fantastisch, maar ik ben er te nuchter voor om te zeggen dat ik op een roze wolk zit. Ik ben er superblij mee, en Melissa ook. Dus dat is fantastisch, maar nu eerst het WK natuurlijk." De baby wordt natuurlijk pas later in 2026 verwacht.

Al vroeg in actie

Zonneveld speelt vrijdagmiddag de eerste partij van dag twee. Daar is hij niet al te blij mee, want hij vindt het niet prettig om zo vroeg al af te reizen naar Ally Pally. "Ik zei thuis al: de eerste middag en de eerste wedstrijd, dat heeft niet mijn voorkeur. Maar daar heb je niets over te zeggen."

Clash met Nieuw-Zeelander

De darter doet voor de vijfde keer mee aan het WK darts. De 27-jarige raakte in 2024 tot de laatste 64, zijn beste resultaat tot nog toe. Hij treft de Nieuw-Zeelander Haupai Puha, die nooit verder kwam dan de eerste ronde. Zonneveld is op de jaarranglijst de nummer 37 van de wereld.

