Dat Noa-Lynn van Leuven deze week opnieuw op het WK darts staat, is voor haar allesbehalve vanzelfsprekend. De 29-jarige Nederlandse darter verdween de afgelopen periode grotendeels uit beeld en vocht een mentale strijd die veel zwaarder woog dan welke wedstrijd dan ook. Haar terugkeer op het grootste podium voelt daarom als een kleine overwinning op zichzelf.

Na haar historische WK-deelname van vorig jaar lukte het Van Leuven niet om dat positieve gevoel vast te houden. De maanden daarna werden zwaar. Ze legde haar pijlen weg, meldde zich ziek op haar werk en trok zich steeds verder terug. "Ik kwam alleen nog uit bed als ik trek had. Dan pakte ik iets te eten, ging weer liggen en lag de rest van de dag te netflixen", vertelt ze in een openhartig gesprek met het Algemeen Dagblad.

Discussie in dartswereld laat sporen na

De situatie werd extra pijnlijk door alles wat er rond haar persoon speelde in de dartswereld. Discussies en besluiten raakten haar dieper dan ze vooraf had gedacht en brachten oude gevoelens terug. "Vroeger werd ik ook gepest, maar dat was door kinderen", zegt Van Leuven. "Nu zijn het volwassenen." Het zorgde ervoor dat ze mensen ging vermijden en zich steeds onveiliger voelde.

Uiteindelijk kwam er hulp. Met intensieve begeleiding werd geprobeerd haar dagelijkse leven weer structuur te geven. Dat ging niet vanzelf, benadrukt de darter uit Beverwijk. "Ze stonden meerdere keren per week voor mijn deur. Soms hielpen ze me met bedenken wat ik op een dag kon doen, soms namen ze me mee naar buiten. Dan moest ik wel uit bed komen."

'Misschien is niet iedereen tegen me'

Een belangrijk keerpunt volgde afgelopen zomer, toen Van Leuven zich voor het eerst in lange tijd weer volledig zichzelf voelde. "Dat was het moment waarop ik dacht: misschien is niet iedereen tegen me", vertelt ze. Vanaf daar ging het stap voor stap beter. Ze pakte haar werk weer op, zag vaker vrienden en vond langzaam ook de weg terug naar de oche.

Nu staat Van Leuven opnieuw op het WK, met een andere blik dan voorheen. Niet alles is opgelost, maar ze voelt zich sterker dan maanden geleden. "Ik ben nog niet per se gelukkig", zegt ze eerlijk. "Maar wel gelukkiger dan eerst." Die hernieuwde balans neemt ze mee het toernooi in. "Ik sta hier niet alleen om wie ik ben, maar ook omdat ik kan darten."

Kan Van Leuven stunten in Ally Pally?

Met die instelling stapt Van Leuven ook het WK-podium op. Maandagmiddag wacht haar in de eerste ronde direct een tegenstander van formaat. De Nederlandse neemt het op tegen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright, die weliswaar geen sterk jaar kent, maar in Ally Pally altijd een gevaarlijk klant is. De vraag is dan ook of Van Leuven, met haar herwonnen vertrouwen, kan zorgen voor een grote verrassing door de Schot te verslaan.

