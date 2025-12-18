Het WK darts is officieel een week onderweg en nu pas komt Michael van Gerwen voor het eerst in actie. De Nederlandse topdarter, drievoudig wereldkampioen en nummer drie van de wereld, neemt het op tegen de Japanner Mitsuhiko Tatsunami. Volg die partij en die van Jermaine Wattimena hieronder live.

Van Gerwen (36) is één van de vijftien Nederlanders die aan de oche verschijnt in Ally Pally in de eerste ronde. Hij hoopt het voorbeeld te volgen van Gian van Veen, Wessel Nijman, Niels Zonneveld, Dirk van Duijvenbode en Wesley Plaisier. Die landgenoten wonnen en staan al in de tweede ronde.

Programma WK darts

Jermaine Wattimena - Dominik Grüllich

Dave Chisnall - Fallon Sherrock

Michael van Gerwen - Mitsuhiko Tatsunami

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo

Jermaine Wattimena heeft de eer om het 'Nederlandse avondje' af te trappen in Ally Pally. The Machine Gun heeft opnieuw een solide jaar achter de rug, waarin hij zijn eerste PDC-titel pakte. Wattimena won er ook gelijk twee en mocht zich voor het WK de nummer 13 van 2025 noemen. Voor de tegenstander van de Nederlander wordt het de eerste WK-deelname.

Dave Chisnall - Fallon Sherrock

Een pikant duel tussen twee Engelsen. Fallon Sherrock zal voor altijd de eerste vrouw zijn die op het WK darts won tussen de mannen. Dat gebeurde tijdens haar debuutjaar. Sindsdien won The Queen of the Palace niet meer. Ze treft een tegenstander van formaat in de vorm van Dave Chisnall. Toch is de halve finalist van 2021 flink afgegleden op de wereldranglijst na enkele goede jaren; Chizzy is de nummer 21 van de wereld.

Michael van Gerwen tegen Japanner (52)

Mitsuhiko Tatsunami staat voor Van Gerwen in de weg richting een partij in de tweede ronde tegen William O'Connor of Krzsyztof Kciuk. De 52-jarige bereikte het WK door een kwalificatietoernooi in eigen land te winnen. Hij is één van drie Japanners die actief is in Alexandre Palace. Ryusei Azemoto verloor al van James Wade, Motomu Sakai won wel van Thibault Tricole.

Van Gerwen wil Tatsunami niet onderschatten. ""Ik heb hem wel zien spelen. Kampioen van Japan. Voorheen zijn er meerdere Japanners hier geweest die heus wel een pijltje kunnen gooien. Ik wil hem niet afschilderen als een of andere imbeciel", zei MvG tegenover Sportnieuws.nl.

Krzysztof Ratajski - Alexis Toylo

De PDC heeft de beste wedstrijd voor het laatst bewaard. Krzysztof Ratajski tegen Alexis Toylo is een partij tussen twee slome darters. Het kan dus wel eens een latertje worden voor de fans.

