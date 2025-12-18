Jermaine Wattimena heeft zich bij vijf landgenoten gevoegd die zich al geplaatst hebben voor de tweede ronde van het WK darts. Met het nodige kunst- en vliegwerk rekende hij af met de Duitser Dominik Grüllich: 3-2 in sets.

Wattimena mocht beginnen en was soeverein in zijn eigen legs. De Nederlander was twee keer uit in 16 pijlen, terwijl zijn Duitse tegenstander in geen velden of wegen te bekennen was. Bij een 2-1 voorsprong boorde The Machine Gun de triple-20 voor het eerst in de wedstrijd vol. De eerste 180 kwam op een gunstig moment. Wattimena nam het initiatief over van Grüllich en brak met de eerste setpijl: 1-0.

Haperende arm

Wattimena lukte het niet om een hoog niveau aan te tikken tegen Grüllich. De Duitser stoeide met zijn worp en de commentatoren van Viaplay zeiden dat hij een verleden heeft met de mentale stoornis darteritus. Darters kunnen dan lastig hun pijlen loslaten, wat bij Grüllich vaak het geval was. Toch kwam de Duitser op het scorebord via een merkwaardige 117-finish.

Hij gooide single-19, triple-20 en dubbel-19, waar normaal gesproken op de 20 wordt begonnen. Toch sorteerde het effect, want Grüllich pakte zowaar de set. Wattimena liet zich in slaap sukkelen door de trage beurten van de Duitser. Hoofdschuddend verliet hij het podium bij 1-1.

Zenuwachtig stond Wattimena op de achtergrond te wachten bij beurten van Grüllich, die steeds beter in zijn vel kwam te zitten. Bij The Machine Gun nam de spanning helemaal toe toen de Duitser op 2-1 voorsprong kwam in zijn leg. Wattimena repareerde de schade door in 14 pijlen uit te zijn. Maar juist op het belangrijkste moment lieten zijn triples en dubbels hem in de steek.

Kantje boord

Grüllich kwam op 2-1 in sets en dus stond Wattimena met zijn rug tegen de muur. Uiteindelijk bracht de Nederlander het circus in zijn hoofd net op tijd weer in het gareel. Wattimena vond de triples wat beter en de Nederlander had geluk dat Grüllich drie wedstrijdpijlen miste.

Een flinke zucht van opluchting volgde. De Nederlander kwam net iets beter in de wedstrijd en dat was net op tijd. Wattimena won de laatste set met 3-0 en ging op het nippertje door. "Wat een opluchting", bekende Wattimiena na afloop voor de camera van Sportnieuws.nl. "Dit is niet wat ik kan. Niet geheel tevreden over mijn wedstrijd, maar ik zeg maar zo: een overwinning is een overwinning."

Wattimena is blij dat hij ondanks het stroeve spel bij de les bleef. "Je weet: je bent de betere speler van de twee. Dan moet je het laten zien. De laatste set heb ik laten zien beter met de druk om te gaan. Ik ben blij dat ik hem over de lijn heb getrokken."

