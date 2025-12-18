Michael van Gerwen is met horten en stoten een ronde verder op het WK darts. Vanzelf ging het allerminst tegen de 52-jarige Japanner Mitsuhiko Tatsunami. De drievoudig wereldkampioen was vooral slordig op de dubbels. Dat kwam hem bijna duur te staan, maar Van Gerwen was op tijd bij de les.

Van Gerwen kende een bewogen 2025, waarin hij scheidde van zijn ex-vrouw Daphne. Ook is er de ziekte van zijn vader die hem bezig houdt. In aanloop naar het WK viel hij flink af en de Nederlander oogde zelfverzekerd. Maar daar was in de openingsfase van de partij weinig van te merken. Tatsunami stal de show met zijn opkomst en nam dat goede gevoel vervolgens mee in de eerste set:

De 52-jarige Japanner gooide finishes van 76, 58 en 96 uit om op een spectaculaire voorsprong te komen. Van Gerwen was dus gewaarschuwd, maar leek na de eerste pauze nog niet bij de les. Scorend ging het wel, alleen eenmaal op een dubbel zat Mighty Mike ver van de gewenste vlakken.

Van Gerwen door het oog van de naald

Het was zelfs zó erg dat Tatsunami in de set van Van Gerwen op een 2-0 voorsprong in legs kwam. Dus moest er wat gebeuren. De drievoudig wereldkampioen ging beter scoren en verschafte zich daarmee wat lucht. Van Gerwen bleef kwetsbaar op de dubbels, maar Tatsunami was niet in de buurt om het echt lastig te maken. Twee keer in 14 pijlen werd het 2-2.

In een leg waar veel druk op stond, was Van Gerwen na 9 pijlen aanbeland op 32. Uiteindelijk was het pas bij zijn zesde pijl raak: 1-1 in sets. Dat maakte wel wat los bij de Nederlander, zelfs tegen een relatief onbekende tegenstander. Dat het stroef ging, bewezen de statistieken wel: Van Gerwen scoorde slechts 17 procent op de dubbels in set 2.

RELIEF FOR VAN GERWEN!



Michael van Gerwen levels up this contest, but only just!



The Dutchman eventually pins double two with his last dart in hand to deny Tatsunami a chance to move 2-0 ahead!



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R1 pic.twitter.com/P1TQ79qx0j — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

Van Gerwen gaat wisselend verder

Dat ging in de set daarna beter. Scorend was het nog steeds goed en Van Gerwen ging makkelijker zijn dubbels raken. Met een veertien-, achttien- en dertiendarter snoepte hij de set van Tatsnunami af. Verzet gebroken, zou je denken. Maar niets bleek minder waar. De wisselvalligheid droop er vanaf en gelijk leverde hij zijn eigen leg.

Tatsunami verzilverde de break tot groot genoegen van het publiek en de aanwezige oud-topvoetballer Peter Crouch. Gelukkig voor Van Gerwen bezweek de Japanner onder de druk om er 2-2 in sets van te maken. Dus mocht Van Gerwen in zijn eigen leg aanleggen om de volgende ronde te bereiken. Daarin miste de Tatsunami opnieuw één setpijl. Maar Van Gerwen verprutste vervolgens twee matchdarts. Na weer drie missers van Tatsunami was het wel raak.

