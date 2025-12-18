Michael van Gerwen moest lang wachten voor zijn eerste wedstrijd op het WK darts. En toen het eenmaal zo ver was, liet tegenstander Mitsuhiko Tatsunami hem nog even staan. De Japanner pakte namelijk uit met zijn opkomst.

Tatsunami kwam op onder de klanken van That's the Way (I Like It) van KC and The Sunshine Band. De tegenstander van Van Gerwen molk zijn allereerste walk-on flink uit. Al na zijn eerste stappen betrok hij het publiek er flink bij. Het duurde uiteindelijk ruim anderhalve minuut voordat Tatsunami was uitgedanst. Hij had heel wat in petto voor de fans, nadat zijn landgenoot Motomu Sakai zich 's middags ook al uitsloofde:

"Sunny komt swingend het podium op. Hij lijkt er zin in te hebben", constateerde Viaplay-commentator Jacques Nieuwlaat. "Ik denk dat het een goede voorbode is. Eerder zagen we ook al een Japanner swingend op het podium, dat beviel goed", zei hij. "Ik vind alles vrolijk aan deze man, ook zijn uitstraling", voegde co-commentator Niels de Ruiter eraan toe.

Mitsuhiko's got moves! 🕺



Another magnificent walk-on! 😍



There's something in the air at Alexandra Palace today! 😂 pic.twitter.com/N5fPbk4tJw — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

In de studio noemde de Belgische darter Kim Huybrechts het 'de oude opa die gezellig komt doen op een feestje'.

Eerste set naar Tatsunami

Tatsunami begon nog met een score van 30, maar gooide later in de openingsleg nog wel een 180. Hij had dus geen last van podiumvrees. De Japanner won uiteindelijk zelfs ook de eerste set.

