Fallon Sherrock keert terug in het Alexandra Palace, de plek waar ze in 2019 geschiedenis schreef. De Engelse topdartster maakte naam door als eerste vrouw ooit op het WK darts tussen de mannen te winnen. Toch werd Sherrocks loopbaan ook gekenmerkt door tegenslagen, waaronder ziekte en een breuk met collega-darter Cameron Menzies.

Het wordt de zesde deelname voor Sherrock aan het WK. Donderdag 18 december is Dave Chisnall de tegenstander. De gevallen topdarter is gewaarschuwd, want zijn landgenote weet hoe het is om te winnen in Ally Pally. Dat deed ze op het WK van 2020 voor het eerst. Sherrock schreef op 17 december 2019 geschiedenis, door Ted Evetts met 3-1 te verslaan.

Bijnaam Sherrock

Het leverde Sherrock de bijnaam The Queen of the Palace op. Met haar bescheiden glimlach en vlijmscherpe spel veroverde ze de harten van veel dartsfans. En alsof de overwinning op Evetts nog niet genoeg was, versloeg ze in de tweede ronde ook toenmalig nummer 11 van de wereld Mensur Suljovic. Uiteindelijk eindigde het sprookje in de derde ronde, waarin veteraan Steve Beaton met 3-2 in sets nipt te sterk was.

PDC profiteert van succes Sherrock

Toch was er een nieuwe ster geboren in de vorm van Sherrock. Dat had de PDC ook in de gaten. Zij molken haar succes helemaal uit. De Engelse werd gevraagd als contender in de Premier League Darts, ook mocht ze aan allerlei World Series-toernooien deelnemen. Toch kon ze het succes van haar debuutjaar op het WK nooit echt meer herhalen.

Meerdere keren ging Sherrock op Q-School op voor een tourkaart, maar voorlopig zonder succes. Dus moest ze het doen op de Women's Series, waar ze wel telkens een ticket voor het WK scoorde. Daar won Sherrock bij haar laatste vier deelnames niet meer. Tussendoor sukkelde The Queen of the Palace enorm met haar gezondheid.

Nierproblemen

Ze is namelijk geboren met een nierafwijking. De situatie verslechterde rond 2018 toen Sherrock te maken kreeg met nierfalen. Ze moest toen regelmatig dialyse ondergaan, wat fysiek én mentaal erg zwaar is. Daardoor holden haar concentratie en conditie achteruit, wat het des te knapper maakte dat ze presteerde als dartster.

Wel had ze als bijwerkingen van haar medicijnen te maken met een opgezwollen gezicht. Het ergste is nu voorbij. In 2026 volgt een medische ingreep, waardoor Sherrock een tijdje aan de kant zal staan. "Hopelijk kan ik nu gewoon doorzetten en weer spelen zoals vijf of zes jaar geleden", zei Sherrock in aanloop naar het WK, waar haar ex-vriend Cameron Menzies het erg bond maakte.

Breuk met Cameron Menzies

Ze was namelijk sinds 2021 samen met de Schotse darter. De voorgaande drie jaar was het koppel zelfs samen geplaatst voor het WK. Halverwege 2025 kwam echter naar buiten dat de liefde over was.

Ondanks alle randzaken kijkt Sherrock uit naar het WK. Chisnall kan zijn borst dus natmaken. "Ik voel me absoluut een stuk energieker en positiever, en minder moe. Mijn spel komt langzaam weer op gang, dus ik heb geen reden tot ontevredenheid. Ik voel me momenteel erg gelukkig, dus heb wat meer zelfvertrouwen voor het WK."

