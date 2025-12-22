Gian van Veen heeft zich in één klap gebombardeerd tot outsider voor de wereldtitel. Op het WK darts gooide hij in de tweede ronde het hoogste gemiddelde tot nu toe. De Nederlander zette daarmee een statement neer richting zijn concurrenten. Kunnen bijvoorbeeld Luke Humphries en Nathan Aspinall aan dat niveau tippen? Volg het WK darts hieronder live.

Gian van Veen - Alan Soutar 3-1

Gian van Veen imponeerde in de tweede ronde tegen Alan Soutar. De Nederlander kwam tot 108.28 gemiddeld en is daarmee de beste darter tot nu toe. Toch kwam hij met de schrik vrij, want zijn Schotse tegenstander miste in de tweede set een pijl op een dubbel om met 2-0 voor te komen. "Je hebt soms een klein beetje geluk nodig", zei Van Veen na afloop. Toch blaakte hij van het zelfvertrouwen, wat ook te zien was aan zijn 170-finish die 'onnodig' was.

Nathan Aspinall - Leonard Gates

Na Van Veen is het meteen de beurt aan twee publiekslievelingen in Ally Pally om het tegen elkaar op te nemen. Alleen de opkomst van Aspinall is al genoeg om de zaal gek te krijgen, terwijl ook de Amerikaan Gates wel van wanten weet in zijn weg naar het podium. Een jaar geleden speelden de twee ook al tegen elkaar op het WK, toen werd het 3-1 voor Aspinall.

Luke Humphries - Paul Lim

Dé wedstrijd waar de dartswereld naar uitkijkt is die tussen 2024-wereldkampioen Luke Humphries en oudgediende Paul Lim. In 2020 zorgde de 71-jarige Lim uit Singapore voor een sensatie door Humphries op het WK met 3-2 te verslaan. Humphries geeft nu nog steeds aan dat die wedstrijd hem heeft veranderd en ervoor zorgde dat hij doorbrak. Nu staan de twee weer tegenover elkaar en is Lim nog altijd niet kansloos.

Charlie Manby - Adam Sevada

Toen Charlie Manby zijn partij in de eerste ronde won van de geplaatste Cameron Menzies, ging het nauwelijks over de Engelsman zelf. Het toptalent weerde zich kranig en boekte tijdens zijn debuut meteen zijn mooiste zege in zijn carrière. Menzies sloeg echter een tafel kapot op het podium en stal daarmee negatief de show. Nu staat Manby weer centraal tegen de onbekende Amerikaan Sevada.

