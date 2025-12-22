Kevin Doets liet zich op het WK darts niet meeslepen door de enorme hype rond David Munyua. In een kolkend Alexandra Palace, waar vrijwel het hele publiek achter de Keniaanse sensatie stond, bleef de Nederlander kalm en gecontroleerd. Met een overtuigende overwinning plaatste hij zich voor de derde ronde.

De wedstrijd begon nog wat stroef voor Doets, maar daarna nam hij resoluut het initiatief. "De eerste set was moeilijk, maar daarna was het wel routine", blikte hij terug voor de camera van Sportnieuws.nl. Scorend hield hij een duidelijk overwicht, waardoor gemiste dubbels geen echte gevolgen hadden voor het verloop van de partij.

Onverstoorbare Doets rekent eenvoudig af met sensatie

Vooraf wist Doets wat hem te wachten stond. Munyua was na zijn stunt tegen Mike De Decker uitgegroeid tot publiekslieveling en dat tijdens de partij goed te merken. "Ik had heel veel boegeroep en gefluit verwacht", zei Doets. "Maar als je eenmaal op het podium staat, is het geluid ongelofelijk hard. Alsof je op een vliegveld staat, naast een vliegtuig dat op gaat stijgen."

De verrassende zege van Munyua in de vorige ronde zorgde wel voor extra druk. "Toen hij won, kreeg ik iets meer druk op mijn schouders. Tegen hem was ik de favoriet, tegen Mike (De Decker, red.) waarschijnlijk niet. Maar het was ook een mooie loting voor mij. Ik ben de betere speler en sta in de top 40 van de wereld. Dan moet je het laten zien en dat deed ik vandaag."

'Ik heb weer een vriendin'

Het duel voelde bovendien anders dan een doorsnee profwedstrijd. Niet alleen door het publiek, maar ook door alles eromheen, omdat Munyua deze omgeving nog nauwelijks gewend is. "Vanochtend, toen ik terugkwam van de wc, was hij foto's aan het maken met vrienden. Hij vroeg mij er gewoon bij", vertelde de 27-jarige darter. "Dat vond ik wel leuk. Het is zijn eerste keer hier en iets enorms voor Kenia. Dat vind ik geweldig. Maar uiteindelijk ben je hier om te winnen en dat deed ik."

Ook in privéopzicht lijkt Doets weer rust te hebben gevonden. Na een lastig jaar, waarin hij uit elkaar ging met de Zweedse moeder van zijn kind, viel bij de walk-on al iets op: Doets deelde een kus met zijn nieuwe liefde op de tribune. "Ja, ik ben weer verliefd. Ik heb weer een vriendin", bevestigde hij later. Geen Zweedse, maar een Braziliaanse die in Portugal woont. "Ik kan het blijkbaar niet in mijn eigen land houden", grapte Doets.

'Dat hoort erbij als je professional bent'

Zijn plannen rond de feestdagen hangen af van het speelschema op het WK. „Het ligt eraan wanneer ik speel", legde Doets uit. "Speel ik de 27e of 28e, dan blijf ik hier in Londen. Speel ik de 29e, dan ga ik naar mijn ouders in Almere." Terug naar Stockholm gaat hij in ieder geval niet. Kerst zonder zijn zoontje was daarbij al ingecalculeerd. "Die gaat naar zijn moeder, dat was al zo gepland. Dat hoort erbij als je professional bent. Je moet verwachten dat je na de kerst doorgaat."

In de derde ronde wacht mogelijk Nathan Aspinall, al moet de Engelsman eerst nog afrekenen met Leonard Gates. Doets kijkt daar ontspannen naar uit. "Dat is andere koek, ja. Maar dan ben ik niet de favoriet en dat vind ik heel fijn. Dan kan ik vrij spelen. Bovendien heb ik een goed record tegen hem."

