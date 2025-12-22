Cameron Menzies verloor onlangs zijn controle in de partij tegen Charlie Manby op het WK darts. Omdat Manby maandagavond weer in actie komt, heeft Menzies opnieuw van zich laten horen.

'Hi allemaal', begint Menzies op sociale media. 'Ik wens Charlie Manby vanavond alle succes toe in zijn wedstrijd tegen Adam Sevada.' De 20-jarige Manby won in de eerste ronde nét aan van de 36-jarige Menzies, waarna de Schot op het podium van Ally Pally de onderkant van een tafeltje kapot sloeg.

"Ik heb persoonlijk met Charlie gesproken en mijn excuses aan hem aangeboden voor mijn acties", gaat Menzies verder. "Hij begreep dat ik werd meegesleept in mijn eigen moment van frustratie en dat het niets persoonlijks tegen hem of zijn overwinning was. Het was erg belangrijk om dit met hem te bespreken, en ik ben dankbaar dat hij geen moment heeft gedacht dat ik iets tegen hem gericht had."

Reden voor de emoties

Menzies heeft veel moeite met het overlijden van zijn oom Gary, die een paar dagen voor de wedstrijd tegen Manby overleed. Als Cammy gewonnen had, had hij de uitvaart van zijn oom moeten missen.

"Grote dank aan iedereen die contact heeft opgenomen met steunbetuigingen. Het betekent echt heel veel voor me. Mijn hand is aan het herstellen." Menzies biedt nog een laatste keer zijn excuses aan en krijgt op X veel positieve reacties. De darter krijgt het advies om er weer helemaal bovenop te komen, alvorens hij zijn pijlen weer oppakt in wedstrijdvorm.

Grapje van ex-vriendin

Menzies had in het recente verleden een relatie met Fallon Sherrock, een bekende vrouwelijke darter. Zij was ook aanwezig op het WK darts en besloot nog een grapje uit te halen op het podium bij haar wedstrijd. Sherrock nam een kijkje onder de betreffende tafel om te kijken wat de schade was.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.