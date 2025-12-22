Gian van Veen blaakt van het zelfvertrouwen op het WK darts. Maandagavond gooide hij met het hoogste gemiddelde tot dusver Alan Soutar naar huis voor een plek in de derde ronde. De Nederlander stond na afloop Sportnieuws.nl te woord en deed een brutale uitspraak.

Natuurlijk was Van Veen zelf ook geschrokken van de eerste set tegen Soutar. Hij miste te veel pijlen op de dubbels en zag zijn Schotse tegenstander weer een 'typische Van Veen-wedstrijd' spelen. "Ik luister naar de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door en dat kan ik beter niet meer doen", lachte Van Veen. Hij hoorde presentator Damian Vlottes en ex-prof Vincent van der Voort al voorspellen dat Soutar tegen Van Veen zijn beste wedstrijd ooit zou spelen. "Dat dacht ik nu natuurlijk ook weer."

Gelukje

Een gelukje voor Van Veen was dat Soutar in de eerste ronde ook zo fel opende en Teemu Harju dreigde omver te blazen. Tegen de Fin zakte hij na een sterke openingsfase helemaal in en won hij met moeite. Tegen Van Veen gebeurde na de misser in de tweede set hetzelfde. "Daar hield ik me nu zeker aan vast. Ik was heel erg zenuwachtig bij die setpijl tegen. Maar toen ik 'm daarna wel uitgooide, kwam er heel veel emotie los en viel er druk van mijn schouders."

170-finish

Dat bleek, want in de derde en vierde set verzekerde Van Veen zich met het hoogste gemiddelde op dit WK van de derde ronde. De 170-finish was een lekkere traktatie voor de fans. Dat Michael Smith eerder dit WK zijn toernooi 'verpestte' door voor 170 te gaan terwijl het niet hoefde, deed Van Veen niets. "Ik heb denk ik iets meer vertrouwen dan Michael Smith", knipoogde Van Veen. "Ik weet dat het niet slim is, maar het is toch wel lekker. Zeker als het lukt, dan gaat het publiek er achter staan. Maar als je 'm gooit, heb je gelijk."

ANOTHER BIG FISH HIT AT THE PALACE!! 🎣



This time it is Gian van Veen's turn as he pins a 170 checkout to win Set Three!



Incredible 👏 pic.twitter.com/XO8MiP5RSl — PDC Darts (@OfficialPDC) December 22, 2025

'Dan word ik wereldkampioen'

Met 108.28 gemiddeld zette Van Veen een statement neer richting de concurrentie. Nu ook zijn schema open ligt en de weg naar een grootse prestatie 'makkelijker' is geworden, durft Van Veen een brutale uitspraak te doen. "Als ik zo gooi, word ik wereldkampioen. Maar dan moet ik wel heel het toernooi 108 gemiddeld gooien. Je kunt er helaas niet vanuit gaan dat je elke wedstrijd zo gooit." Hij vindt het 'stiekem ook heel lekker' dat James Wade er aan zijn kant van het speelschema uitvloog. "Ik hield met hem rekening."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.