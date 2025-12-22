Gian van Veen staat in de derde ronde van het WK darts. De Nederlander kwam met de schrik vrij tegen de Schot Alan Soutar, die in de eerste twee sets een ongekend niveau liet zien. Van Veen stond met zijn rug tegen de muur, maar liet zijn ware klasse onder druk zien. Hij komt na Kerstmis terug voor een wedstrijd tegen de Let Madars Razma.

Van Veen moest duidelijk even inkomen en had de pech dat Soutar juist uit de startblokken schoot. Er waren nog wat missers van de Nederlander die de Schot goed uitkwamen. Hij ging met een 1-0 voorsprong de eerste pauze in en miste in de tweede set een pijl om met 2-0 te leiden tegen Van Veen. Met een schreeuw van fanatisme sleepte de Nederlander de tweede set alsnog in de wacht en daarmee was de leeuw los.

Traktatie

In de derde set, na de tweede pauze, gunde hij Soutar geen pijl op een dubbel meer. Hij trakteerde het publiek op een 'onnodige' 170-finish, tot grote vreugde van iedereen in Ally Pally. Soutar stond niet op een finish en dus had Van Veen 'm ook weg kunnen zetten, maar met een houding vol zelfvertrouwen en bravoure besloot hij 'm toch te gooien en te raken. Daarmee was de voorsprong binnen en zijn tegenstander geknakt. Ook de vierde set ging overtuigend naar Van Veen.

Hoogste gemiddelde van het WK

De 3-1 eindstand was nog vertekend, maar ex-profdarter Vincent van der Voort noemde het 'met afstand de beste wedstrijd van het WK'. "Met dit niveau kan je wereldkampioen worden." Dan zal Van Veen eerst met Madars Razma af moeten rekenen. De Let is na Kerst de volgende tegenstander van Van Veen, die met 108.28 het hoogste gemiddelde van het WK tot nu toe gooide. Met het bereiken van de derde ronde is hij ook al 39.000 pond rijker en is hij virtueel de nummer 7 van de wereld.

'Leuk spelletje hè'

"Leuk spelletje dat darts hè?", lachte Van Veen na afloop bij Viaplay. "Ik begon zo goed, het voelde ook allemaal goed. Maar dan heb je een klein beetje geluk nodig", verwijst hij naar de gemiste setpijl van Soutar in de tweede set. Van Veen stapte dankbaar in en stampte vervolgens door. "Dat kantelt de hele wedstrijd, er stond veel druk op. Dat is kwaliteit, maar ook geluk. Dat was aan mijn zijde."

Schema ligt open

De kant van het schema van Van Veen ziet er gunstig uit voor de Nederlander. Na Razma zou de Europees kampioen de winnaar van Ricky Evans/Adam Sevada/Charlie Manby treffen in de vierde ronde. De geplaatste James Wade vloog er namelijk maandagmiddag nog uit. Maar eerst gaat hij genieten van de 'lekkerste Kerstmis ooit', zei hij.

