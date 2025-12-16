Danny Noppert, Jurjen van der Velde, Jermaine Wattimena en Gian van Veen kijken reikhalzend uit naar de middagsessie van dinsdag 12 december op het WK darts. De Nederlanders zien namelijk hun deel van het schema verder ingevuld worden met nieuwe tegenstanders. Volg het WK darts hieronder live.

Scott Williams - Paolo Nebrida

De grote vraag is hoe Scott Williams in Ally Pally aan de oche verschijnt. Beelden van de Engelse darter, die twee jaar geleden verrassend de halve finale op het WK haalde, met darteritus zorgden de afgelopen maanden voor verbazing. Heeft hij die dartsziekte ook tegen de altijd sterke Filipijn Paolo Nebrida?

Chris Dobey - Xiaochen Zong

De middagsessie wordt afgesloten met de enige Chinees in Alexandra Palace. Xiaochen Zong, die de fans kennen van zijn optredens namens China in de World Cup of Darts, moet tegen Premier League-speler Chris Dobey.

Alan Soutar - Teemu Harjo 3-2 (sudden death)

Van Veen weet dat hij nu tegen Alan Soutar moet in de tweede ronde. De Schot zette samen met zijn Finse tegenstander Teemu Harjo een zinderend begin van de middagsessie neer. Soutar opende met twee grandioze sets (twee keer 3-0, met 110 gemiddeld) en leek cruisend naar de partij tegen Van Veen te kunnen werken. De Fin knokte zich echter terug tot 2-2 en 5-5 in legs. Een sudden death moest er aan te pas komen om het verschil te maken. Soutar miste op weg naar zijn winst liefst 15 matchdarts en pas met zijn zestiende was het raak.

Nick Kenny - Justin Hood 0-3

Danny Noppert en Jurjen van der Velde spelen dinsdagavond tegen elkaar in het enige Nederlandse onderonsje van de eerste ronde, maar weten wel al wie hun eventuele tegenstander wordt in de tweede ronde. Justin Hood verraste met de uitschakeling van 'Barney-beul' Nick Kenny. Met bijna 100 gemiddeld won de Engelsman met 3-0 in sets dik van de Welshman, die vorig jaar nog Raymond van Barneveld sensationeel uitschakelde.

