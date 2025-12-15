Noa-Lynn van Leuven heeft op het WK darts een loodzware, maar ook prachtige tegenstander tegenover zich. De Nederlandse dartster mag de middagsessie op maandag 15 december afsluiten tegen Peter Wright. Het is zonder twijfel het hoogtepunt van die sessie, die wordt afgetrapt door Brendan Dolan. Volg het WK darts hier vanmiddag live.

De 21-jarige Tavis Dudeney maakt vanaf 13.40 uur zijn debuut op Ally Pally. De jonge Engelsman pakte begin 2025 pas zijn eerste tourkaart bij de PDC en plaatste zich pas op het allerlaatste moment voor het WK. Hij treft in de eerste partij van de middagsessie routinier Brendan Dolan. De Noord-Ier kwam in 2024 nog tot de kwartfinale.

Cameron Menzies - Charlie Manby

De Schot Cameron Menzies is favoriet voor zijn partij in de eerste ronde, maar treft niet zomaar iemand. Charlie Manby maakte dit seizoen indruk op de Development Tour. Zo gooide hij een duizelingwekkend gemiddelde van 130 tijdens een wedstrijd en werd vierde op de talentenranking, achter WK-gangers Cam Crabtree, Beau Greaves en Owen Bates.

Mensur Suljovic - David Cameron

Ga er maar eens goed voor zitten, want de derde partij deze middag zou qua tijd weleens de langste kunnen worden tot nu toe en misschien wel van het hele WK. Zowel Mensur Suljovic als David Cameron staat bekend om zijn langzame stijl en nu moeten de Oostenrijker en Canadees ook nog eens tegen elkaar.

Peter Wright - Noa-Lynn van Leuven

Het absolute hoogtepunt zit in de laatste partij van de middag. De Nederlandse dartster Noa-Lynn van Leuven plaatste zich via de Women's Tour voor haar tweede WK. Ze hoopt beter voor de dag te komen dan vorig jaar in de eerste ronde tegen Kevin Doets. Haar opgave is echter groter dan toen, want tweevoudig wereldkampioen Peter Wright wacht op haar. Hij won vorig jaar nog van toenmalig regerend wereldkampioen Luke Humphries, terwijl hij ziek was.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.