Dag 3 van het wereldkampioenschap darts in Londen wordt zaterdagavond afgesloten met vier partijen. Het programma bevat anderhalf Nederlandse darters: Wessel Nijman en de naar Zweden verhuisde Jeffrey de Graaf.

Eerder op zaterdag vond Gary Anderson een route naar de tweede ronde. De tweevoudig wereldkampioen had het lastig tegen Adam Hunt: 3-2 in sets. En er was een gekke situatie rondom de Belg Mario Vandenbogaerde. Super Mario had bij dit WK 2026 achterop zijn shirt deze tekst staan: "WK 2025".

Jeffrey de Graaf - Paul Lim

De 35-jarige Jeffrey de Graaf is geboren in Den Helder. Voor de liefde verkaste hij naar Zweden en sinds 2023 is hij daar staatsburger. Dat opende de weg om ook als darter uit te komen namens het Scandinavische land. Paul Lim, The Singapore Slinger, is een levende legende. Met zijn 71 jaar is hij uiteraard met afstand de oudste deelnemer. In 1990 was hij de eerste speler ooit met een negendarter bij een WK darts (toen van de bond BDO, de bond PDC bestond nog niet).

Wessel Nijman - Karel Sedlacek

Voor Wessel Nijman is het tijd om een mooie reeks neer te zetten bij het WK. Hij won bij zijn twee vorige deelnames slechts één potje. Op de kleinere toernooien schittert hij al (hij sloot de ranglijst ProTour Live Order of Merit dit jaar af als nummer 4). Nu nog het echte, grote werk. De Tsjech Karel Sedlacek staat 67e op de PDC Order of Merit, Nijman 28e.

Luke Humphries - Ted Evetts

Luke Humphries won het WK darts 2024. Cool Hand Luke is de enige speler die regerend kampioen Luke Littler nog een beetje bij kan houden. Wel werd hij onlangs onttroond als nummer 1 van de PDC Order of Merit. Normaal gesproken is Ted Evetts, nummer 104 van de ranking, niet in staat om Humphries zenuwachtig te maken.

Gabriel Clemens - Alex Spellman

Bij het WK darts 2023 drong Clemens door tot de halve finale, maar de Duitser was geen blijvertje in de top. Nu staat hij 50e op de Order of Merit. De Amerikaan Alex Spellman doet voor de tweede keer mee en ging er vorige keer direct uit.

