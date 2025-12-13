Een levende legende is darter Paul Lim (71 jaar) al. En na zijn zege in de openingsronde van het WK darts 2026 is de 'Singapore Slinger' nog een stukje iconischer. Hij versloeg Jeffrey de Graaf (3-1) en is de oudste speler ooit met een winstpartij op het WK.

Lim speelt al sinds begin jaren 80 wereldkampioenschappen. Destijds bij de bond BDO, die inmiddels is opgeheven, en inmiddels dus bij de PDC. Tegen De Graaf (35 jaar) onderstreepte hij dat leeftijd slechts een getalletje is.

Ook bewees hij na afloop dat zijn geest vlijmscherp is als altijd. Bij Viaplay zei Lim dat zijn zege een soort sprookje is. "Er zijn nu zoveel goede spelers bij de PDC. De spelers met een PDC-tourcard zijn uitstekend. Maar het grappige is dat ook ik weet dat alles mogelijk is op het podium. Het gaat ook om een dosis geluk, zeker. Hij mist, ik mis, dat maakt het verschil."

Darts in Azië

Daarna werd zijn toon iets kritischer. "De sleutel is dat ik wel de kans moet krijgen. We hebben een grote bevolking in Azië. Ik geloof dat als er genoeg bekendheid is, en genoeg bewustzijn, wat betreft darts, dat jongere spelers zeggen: 'Hè, dat is een goede sport, ik kan daarin iets betekenen'. Daar geloof ik in."

Hij gaat verder: "Sommigen zeggen dat Aziatische spelers niet zo goed zijn. Ik gooi ook heus niet elke keer een gemiddelde van 100. Het is lastig om je voor dit soort toernooien te kwalificeren. Ik heb daar zwaar voor moeten knokken. Waarom heb ik dat niet verdiend? Ik kreeg hier een kans en ik heb die kans benut. Bedankt!"

Vincent van der Voort

Analist Vincent van der Voort kon zich wel vinden in de opmerkingen van Lim. "Als er zoveel mensen zijn in Azië, dan heb je er ook heus wel talent. Er moeten meer toernooien gehouden worden. Je moet iets van de grond krijgen, misschien via een World Series. Als je het over de hele wereld wil verspreiden, dan moet je ook in andere continenten aan de slag."

Paul Lim, at the age of 71, sets a new record for the oldest player to ever win a game at Alexandra Palace!#WCDarts | R1 pic.twitter.com/2iTgGFRQSM — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2025

