Luke Humphries loopt nét een negendarter mis tijdens Baltic Sea Darts Open: 'Ik ben er ziek van'

Hij was er heel dichtbij, maar het lukte Luke Humphries zaterdagavond net niet om een negendarter te gooien tijdens de Baltic Sea Darts Open. En hoewel hij zijn wedstrijd simpel won, baalde hij daar toch van.

Dat blijkt wel uit de reactie die hij na de wedstrijd gaf. Humphries won met 6-1 van Sebastian Bialecki, maar miste halverwege de partij een dubbel twaalf voor een negendarter. Tot teleurstelling van het publiek en van de wereldkampioen zelf. "Ik ben er ziek van dat ik die negendarter miste", geeft Humphries toe.

"Ik voelde wat zenuwen omdat ik het publiek was speciaals wilde geven", verklaart Humphries zijn misser. "Het zou fantastisch zijn geweest, maar buiten dat was het gewoon een goed optreden." Hij plaatste zich namelijk overtuigend voor de derde ronde, waar ook Michael van Gerwen en Danny Noppert nog in actie komen.

Michael van Gerwen had namelijk geen genade met Wessel Nijman, de bedwinger van Luke Littler. Mighty Mike won met 6-2. Zijn gemiddelde was 107,8. "Hier winnen is lekker",zei de Brabander na afloop op het podium. "Het is lastig om altijd je beste niveau te laten zien. Donderdag plaatste ik me voor de play-offs van de Premier League Darts. Dat gaf me zelfvertrouwen." Naast Van Gerwen won ook Danny Noppert, dankzij een nipte zege op Raymond van Barneveld.

Nederlanders verliezen op zaterdag

Het was zaterdag in de middagsessie voor fans van Nederlandse darters geen feestje. De ene na de andere ging onderuit. Dirk van Duijvenbode was de eerste Nederlander die aan de oche verscheen. Hij won nog niet dit jaar op de Euro Tour en daar kwam in Kiel geen verandering in. Hoewel Van Duijvenbode beter speelde dan de afgelopen weken, verloor hij met 6-3 van de Noord-Ier Daryl Gurney.

The Titan had vooral pech dat zijn tegenstander sterk finishte. Met Van Duijvenbode op 16 en 62 gooide Gurney 103 en 126 uit. Op 3-3 kreeg de Nederlander één pijl om te breken, alleen die gooide hij aan de binnenkant van de dubbel-18. Een leg later scheelde het een millimeter of hij gooide 157 uit. Allemaal net niet dus voor Van Duijvenbode.

Het programma op zondag (derde ronde)

Michael van Gerwen - Andrew Gilding

Luke Humphries - Ross Smith

Franz Roetzsch - Danny Noppert

Damon Heta - Mike De Decker

Ritchie Edhouse - Ricardo Pietreczko

Rob Cross - Stephen Bunting

Daryl Gurney - Ryan Searle

Madars Razma - Joe Cullen

Later op de avond worden de kwartfinales, halve finales en de eindstrijd gespeeld.