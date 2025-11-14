Topdarters Michael Smith en Luke Humphries kregen bij de Grand Slam of Darts het publiek op de banken. In de kwartfinale rekende Humphries af met zijn landgenoot: 16-8. Hun knuffel na afloop werd extra innig vanwege de gebeurtenissen in de 11e leg.

Bij een stand van 7-3 in het voordeel van Cool Hand Luke begonnen beide darters met een 180. De commentatoren van Sky Sports grapten na de maximale score van voormalig wereldkampioen Smith (in 2023): "We zijn nu op een punt gekomen dat dit misschien niet genoeg is voor hem".

En die inschatting kwam uit toen vervolgens ook Humphries een180 in het bord ramde. Ex-topdarter Wayne Mardle zei: "Ik maakte maar een grapje!"

"Ga van het podium af!"

Terwijl Bully Boy en Humphries ook voor de tweede maal een 180 erin prikten, had Mardle het niet meer. "Ze zitten beiden op het schema voor een negendarter!" En ook na acht pijltjes was dat nog zo bij Smith, maar de negende kwam niet in een dubbel. Humphries mocht vervolgens aanleggen.

"Het is nog niet gedaan in deze leg!", schreeuwde de andere commentator, Dan Dawson. Bij Humphries ging het bij de zevende pijl fout. Een teleurgestelde kreet ontsnapte uit het publiek. "Aahhh. Wat een teleurstelling", stelde Mardle. "Ga van dat podium af, vriend!", grapte hij.

Michael van Gerwen

De leg deed denken aan eentje in de WK-finale tussen Smith en Michael van Gerwen in 2023. Beide heren stonden toen ook op een 9-darter na zes pijlen. Van Gerwen miste toen zijn 9-darter op de dubbel, maar Smith wist het wel af te maken.

In juli van dit jaar was er bij Luke Littler tegen Josh Rock bij de Grand Slam of Darts een nog betere leg. Zowel Littler als Rock stond na zes pijlen op 141, waardoor ze allebei een 9-darter konden gooien. Regerend wereldkampioen Littler mocht als eerste de 9-darter afmaken en liet ook geen kans meer voor Rock. Die leg is eigenlijk beter dan die van Smith en Van Gerwen, want hier viel geen pijl verkeerd.

Danny Noppert

In de andere kwartfinale van vrijdag won Gerwyn Price met 16-9 van Rickey Evans. Danny Noppert is de enige Nederlander die nog over is in het toernooi. Hij speelt zaterdagavond. Check hieronder het programma.