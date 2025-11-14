De Grand Slam of Darts gaat het slotweekend in. Topdarter James Wade is al niet meer present in Wolverhampton. Hij bleef steken in de groepsfase. Daar heeft hij flink de pest over in, met name over de omstandigheden waardoor hij verzaakte.

Wade won één van zijn drie groepswedstrijden en dat bleek onvoldoende om door te gaan naar de laatste 16. Vooral tegen Gerwyn Price was het niet best wat de Engelsman liet zien. Hij ging eraf met 5-0 en zijn gemiddelde lag onder de 90. The Machine legt in zijn column uit waarom het bij hem haperde.

Aandoening

In Daily Star schrijft Wade: "Helaas was ik niet op mijn best toen ik tegen Gezzy speelde; het was eigenlijk het tegenovergestelde. Ik speelde verschrikkelijk. Alles voelde verkeerd, en soms beïnvloedt mijn aandoening mijn prestaties. De laatste tijd ging het goed en had ik er beter grip op, maar om wat voor reden dan ook lukte dat dit keer niet."

Met die aandoening doelt hij op een bipolaire stoornis. Een symptoom daarvan zijn vrij heftige stemmingswisselingen. "Het was beschamend voor mij, en ik was bang dat het ook gênant was voor het publiek, ook al speelde Price professioneel en verdiende hij de winst. Ik wilde eigenlijk meteen naar huis, maar er stond nog één wedstrijd op maandag op het programma, terwijl ik al uitgeschakeld was", aldus Wade.

WK darts

Het WK darts staat voor de deur. Half december gaat het circus van start in Ally Pally te Londen. Wade wil daar beter presteren dan hij de vorige twee jaar deed. Zijn beste resultaat ooit bij het WK van de bond PDC is de halve finale. Eerst Is het tijd voor rust. "Ik ben weer thuis bij mijn kinderen en Samantha, en ik heb geen behoefte om naar darts te kijken", vertelt hij.

"Niet omdat ik verbitterd ben, maar gewoon omdat ik er even geen interesse in heb, zeker niet als ik de topspelers zie spelen en geld verdienen terwijl ik thuis zit te mokken."

