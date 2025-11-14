Danny Noppert moet de Nederlandse eer hoog houden op de Grand Slam of Darts. Dat doet hij tegen de Duitser Lukas Wenig, de enige overgebleven oosterbuur. De 31-jarige Wenig debuteert in een kwartfinale van een major, met behulp van een andere sport.

Wenig versloeg op weg naar de kwartfinales zijn landgenoot Nico Springer enigszins verrassend. Hij werd daarmee de zesde Duitser die zich plaatste voor de laatste acht van een televisietoernooi van de PDC. Qua grootte doet Noppert niet voor Wenig onder, maar wel qua breedte. The Freeze moet oppassen als hij zijn tegenstander vrijdagavond een handje geeft.

Wenig blonk uit als powerlifter

Op de Grand Slam viel Wenigs indrukwekkende bouw op. "Ik was een paar jaar een powerlifter", onthulde hij in gesprek met Sports Boom. "Nu ga ik alleen nog maar naar de sportschool om mijn spieren op peil te houden." Dat is aardig gelukt, kijkende naar het fysiek van de Duitser.

Volgens Wenig heeft de sport hem ook geholpen om zijn spel te verbeteren. "Het helpt me om sterker te worden en me zelfverzekerder te voelen", zei hij. "Ik vind de balans tussen naar de sportschool gaan, anderhalf uur trainen en daarna op het oefenbord staan."

Hij vs. Gerwyn Price

Wenig schopte het niet tot de profs. "Nee, mijn beste vriend is een powerlifter die voor het nationale team gaat en hij heeft me geïnspireerd. Het is geweldig als we samen trainen." Op de vraag of hij de sterkste darter is, wees hij naar Gerwyn Price. "Nadat hij wat is afgevallen, misschien."

Wenig kan vrijdagavond voor het eerst de halve finales van een major bereiken. Dat lukte Noppert de laatste twee grote toernooien, op de World Grand Prix en het EK darts. Die kan hij nu mogelijk pas in de eindstrijd treffen. De kwartfinale tussen Noppert en Wenig wordt gespeeld over 31 legs, oftewel wie het eerst bij de zestien is.