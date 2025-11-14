Michael van Gerwen en Danny Noppert zorgden donderdagavond voor een topwedstrijd op de Grand Slam of Darts. Van Gerwen stond na afloop teleurgesteld voor de camera van Viaplay, omdat zijn landgenoot aan het langste eind trok.

Van Gerwen verbaasde zich over het uitstekende spel van Noppert aan het begin van de wedstrijd. "Het zit allemaal even tegen, ook door zijn verdiensten", begint Mighty Mike complimenteus. "Omdat hij op het podium een van zijn beste wedstrijden ooit speelt. Dan blijf je erachteraan jagen en dan probeer je... En ik zit natuurlijk niet in de lekkerste fase van mijn leven."

Daarmee doelt Van Gerwen erop dat hij uit een lastige privésituatie komt en nog altijd niet in absolute topvorm verkeert op dartsgebied. Daarnaast verbaasde hij zich ook over het goede spel van Noppert. "Ja, dat is iets wat hij normaal niet doet. Daar kunnen we lang of kort over praten. Hij heeft een hele puike wedstrijd gespeeld."

Dolblije Danny Noppert

Noppert had ook door dat hij een heel goede wedstrijd gooide. Tenminste, tot het laatste deel. "Ik weet niet wat er gebeurde, het was heel matig." Desondanks kijkt hij super tevreden terug op de partij in de tweede ronde. "Grote blij."

De wedstrijd ging aan het begin gelijk op. Zo stond het na 10 legs 6-4, terwijl het uiteindelijk 10-6 werd. Toch vindt Van Gerwen dat hij de wedstrijd niet aan het einde heeft verloren. "Op het einde van de wedstrijd zie je aan alle twee dat het heel stroef gaat. Maar ik heb niet aan het einde verloren, maar veel eerder. Daar baal ik gewoon van. Ik denk dat ik best goed in mijn doen was, maar daar koop je helemaal niks voor."

Grand Slam of Darts

Noppert neemt het in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts op tegen Lukas Wenig. The Freeze is de enige overgebleven Nederlander. Naast de uitschakeling van Van Gerwen liggen ook Gian van Veen, Jurjen van der Velde en Wessel Nijman uit het toernooi.