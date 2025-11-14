Een grote loterij, iets anders valt er niet te maken van het kwalificatietoernooi voor het WK darts dat zaterdag 15 november wordt gehouden. De Maaspoort in Den Bosch is het decor voor een 'loodzware' dag, waarop uiteindelijk één Nederlander of Belg het felbegeerde ticket pakt naar Alexandra Palace. Maar wie? Ex-prof Vincent van der Voort noemt wat namen die een goeie kans maken.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door geeft Van der Voort meteen aan hoe moeilijk het kwalificatietoernooi is. "Een loodzwaar toernooi en de allerlaatste kans voor heel, heel veel spelers en voor sommigen zelfs maar de enige kans. Dit is voor veel spelers een hele belangrijke dag. Je kan daar gewoon het WK halen. Ik ben heel benieuwd wie er daar uit gaat komen als winnaar."

Jeffrey de Zwaan

Als hij een naam moet noemen van wie hij veel verwacht, dan is dat Jeffrey de Zwaan. Het voormalig toptalent keerde vorig jaar ook al via zo'n allerlaatste kans terug op het WK na jarenlange afwezigheid. Presentator Damian Vlottes oppert Danny van Trijp, ook een voormalig prof. Of Jimmy van Schie, de WDF-topper die vorig jaar in de finale sneuvelde van een dergelijk toernooi. "Die kan 'm ook zomaar winnen."

'Ga er maar aan staan'

Volgens Van der Voort zijn er zo nog wel tien namen te noemen die een goede kans maken. Zelf doet hij overigens niet mee, al had dat wel gemogen. "Die dagen... die zijn echt moeilijk. Er gaat er maar eentje door en er doen meer dan honderd man mee waarschijnlijk. Ga er maar aan staan. Dan moet het elke wedstrijd weer gebeuren en de loting moet ook nog een beetje meezitten."

Darters die tikken kregen

Ook voor namen als Maik Kuivenhoven en Marvin 'de kubus' van Velzen is het een uitgelezen kans om na een zwaar jaar toch nog met een hoogtepuntje af te sluiten. Zij wonnen in januari hun tourkaart bij de PDC en kregen vervolgens de ene na de andere tik te verwerken. "Iemand als Van Schie, die in een winning mood zit, zal zich anders voelen dan iemand die het hele jaar door op z'n kloten heeft gehad."

'Moet allemaal kloppen'

Maar vooral De Zwaan wordt een goede kans toebedicht. "Die gaat er redelijk onbevangen in. Die maakte tijdens de Modus Super Series (een amateurtoernooi op YouTube, red.) een hele goeie indruk. Die kwam niet onder de 90 gemiddeld en soms zelfs boven de 100. Die stond echt goed te gooien weer. Hij heeft laten zien dat hij er weer is. Alleen: op zo'n dag moet het ook voor hem gewoon allemaal kloppen."

Beluister de podcast