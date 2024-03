Michael van Gerwen blijft rustig na nieuwe nederlaag: 'Ik sta helemaal niet slecht te spelen'

Michael van Gerwen verloor donderdag voor de vierde week op rij zijn eerste partij in de Premier League. In het Ierse Dublin was Gerwyn Price met 6-5 te sterk voor de Nederlander. De afgelopen twee weken kreeg Van Gerwen het aan de stok met Viaplay, maar deze week verliep het interview na afloop een stuk rustiger.

Van Gerwen uitte eerst felle kritiek op de zender, omdat ze geen verslaggever hadden gestuurd en hij dus tegen een laptop moest praten. Een week later had hij via de laptop een confrontatie met presentator Bart Nolles. Het was voor de gemoedstoestand van Van Gerwen dus maar goed dat deze keer verslaggever Arjan van der Giessen aanwezig was in Ierland.



De drievoudig wereldkampioen begon niet scherp aan de partij, sleepte er een beslissende leg uit, maar verloor toch: "Ik laat hem snel ver weg lopen en dan moet je daarmee zien te dealen. Bij vlagen laat ik goed spel zien, maar heel vaak doe ik niet de goede dingen op de juiste momenten."

'Deksel op de neus'

Met Price trof hij ook een tegenstander die uit vorm is: "Je ziet aan zijn houding dat hij moeite heeft. Ik moet dan toeslaan, maar dat heb ik nagelaten. De vechtersmentaliteit was er. Het is zonde dat ik mezelf niet beloon. Dan krijg je de deksel op de neus."

Toch bleef Van Gerwen positief na zijn nederlaag: "Ik voelde me heel lekker. Verliezen is altijd pijnlijk, maar we zijn de goede weg ingeslagen. Vorige week en in deze wedstrijd sta ik helemaal niet slecht te spelen."

Wisselvallige Premier League

De Premier League van Van Gerwen wordt gekenmerkt door wisselende prestaties. Hij verloor op de eerste avond meteen, maar sloeg terug met drie avondzeges op rij. Sindsdien stokt het weer, want de laatste vier speelrondes verloor Van Gerwen zijn eerste partij. Daardoor zal hij nog flink aan de bak moeten om zich te plaatsen voor de play-offs aan het einde van de rit.