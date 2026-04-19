De Nederlandse topdarters die zondagmiddag in de achtste finales van de Euro Tour in Sindelfingen stonden hebben bijna allemaal de kwartfinales bereikt. Alleen Jermaine Wattimena sneuvelde. Hij stond tegenover Michael van Gerwen. Naast Van Gerwen zijn ook Danny Noppert en Wessel Nijman door naar de kwartfinales. Nijman bereikte voor het eerst in zijn carrière de top-16 van de wereldranglijst.

Noppert mocht het spits afbijten voor de resterende Nederlandse darters tijdens de middagsessie van de Euro Tour in Sindelfingen. Hij won zaterdag met 6-5 nipt Oskar Lukasiak. Tijdens de middagsessie van zondag nam de Fries het op tegen Niko Springer.

Laatstgenoemde kwam direct op voorsprong, maar met een 90-finish trok de Nederlander de stand weer gelijk. Daarna kwam Noppert op voorsprong. Die gaf hij niet meer uit handen. De Nederlander plaatste zich met een 6-4 winst in de tiende leg voor de kwartfinales.

DOUBLES FOR DOUGH! 💰



Danny Noppert hits six consecutive doubles to defeat Niko Springer 6-4 in what was a clinical display from the Dutchman.



The Freeze missed just two darts at double in the entire contest!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET5 pic.twitter.com/MqOd6xsWiB — PDC Darts (@OfficialPDC) April 19, 2026

Nederlands onderonsje

Na twee partijen tussen James Wade tegen Nathan Aspinall en Ross Smith tegen Josh Rock, speelden Van Gerwen en Wattimena tegen elkaar tijdens een Nederlands duel. De stand tussen de twee Nederlanders ging lange tijd gelijk op. Van Gerwen pakte de eerste leg met een break, maar Wattimena deed hetzelfde in de tweede leg.

Wattimena kwam daarna telkens op voorsprong, maar Van Gerwen trok de stand weer gelijk. Vervolgens bleef de stand constant in evenwicht, zo werd het 3-3, 4-4 en 5-5. Uiteindelijk was het Van Gerwen die aan het langste eind trok met 6-5 en dus door is naar de kwartfinales.

Nijman zegeviert ondanks slechte pot

Nijman was als laatste Nederlander aan de beurt tijdens de middagsessie van zondag. Hij maakte zijn opwachting tegen Stephen Bunting. De Uitgeestenaar speelde verre van zijn beste wedstrijd en liet de nodige kansen onbenut, maar omdat Bunting net zo goed de nodige kansen miste, kon Nijman uitlopen, waardoor hij uiteindelijk won met 6-3 en voor het eerst in zijn leven doordringt tot de top-16 van de wereldranglijst.