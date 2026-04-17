Luke Littler heeft kort gereageerd op het Nederlandse publiek tijdens de Premier League Darts in Rotterdam. De Engelsman werd constant uitgefloten, maar bleef wel sportief tegenover de uiteindelijke winnaar Jonny Clayton.

De Premier League Darts streek donderdagavond neer in Rotterdam en daar werd al snel duidelijk hoe het publiek tegenover Littler stond. Toen zijn naam een eerste keer werd omgeroepen, begon het fluiten al en dat werd niet minder toen hij het podium opkwam. De Engelsman liet zich hier echter niet door afleiden en gooide stoïcijns zijn pijlen op de overtuigende wijze richting het bord.

Opmars naar de finale

Zo won hij zijn eerste wedstrijd met 6-3 van Gerwyn Price en vervolgens werd ook zijn rivaal Luke Humphries met 6-5 aan de zegekar gebonden. En dat terwijl de Nederlanders erg tegenvielen en allebei in de eerste ronde verloren. Gian van Veen met 6-2 van Humphries en Michael van Gerwen met dezelfde cijfers van Clayton. Geen schande uiteindelijk, want Clayton werd de uiteindelijke winnaar van de avond in Rotterdam. In de finale versloeg hij Littler met 6-4 en verstevigde de Welshman zijn koppositie in de Premier League.

Littler werd dus een groot deel van de avond uitgefloten, maar haalde uiteindelijk toch de finale. Op zijn Instagram reageerde hij kort op de sfeer in Ahoy. "Spelend in deze omstandigheden had ik wel drie punten voorsprong mogen hebbben", grapt Littler via zijn Instagram. Uiteindelijk was de darter vooral sportief tegenover winnaar Clayton. "Goed gespeeld Clayton en bedankt Rotterdam. Volgende week naar Liverpool", bedankt Littler ook het publiek netjes voor de avond in de Nederlandse havenstad.

Incident in Manchester

Het uitfluiten van Littler heeft zijn oorsprong in het Engelse Manchester. Tijdens de Premier League-avond twee weken geleden begon de Engelsman te juichen toen zijn Nederlandse opponent een pijl op dubbel vijftien miste. Van Veen vond dit respectloos en kreeg het uiteindelijk wat aan de stok met Littler. Ook achteraf haalde de negentienjarige wereldkampioen nog uit naar de WK-finalist van de laatste editie. Het Rotterdamse publiek besloot daarom om Littler uit te jouwen waar het kon.