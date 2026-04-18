Het is ongelooflijk wat topdarter Jonny Clayton presteert bij de Premier League Darts. De 51-jarige Welshman won de speelavond in Ahoy en staat al wekenlang bovenaan de ranglijst. Maar de focus van Clayton gaat wel ten koste van een dierbaar persoon.

in een afgeladen Ahoy in Rotterdam rekende Clayton in zijn eerste partij af met publieksfavoriet Michael van Gerwen. Vervolgens moest ook Josh Rock eraan geloven en in de finale van het mini-toernooi was hij wereldkampioen Luke Littler de baas.

Huwelijksdag

Clayton was echter zo gefocust in zijn voorbereidingen op de speelavond, dat hij een belangrijke dag en belangrijk persoon vergat. The Ferret is namelijk 20 jaar getrouwd, maar dat was hem even ontschoten. "Ik moest eigenlijk iets speciaals doen voor Ellen, want we zijn 20 jaar getrouwd", zei hij tegen GBNews.com. "Maar ik ben het vergeten. Maar misschien maak ik het goed door deze speelavond te pakken."

Beledigd

Toen de acht deelnemers van deze editie van het rondreizende toernooi werden aangekondigd, sprong Clayton er niet direct bovenuit als topfavoriet om de reguliere speelfase te domineren. Veel dartskenners tipten juist dat hij sowieso niet bij de top vier zou eindigen en dus zich niet zou plaatsen voor de play-offs. "Dat deed wel een beetje pijn, toen ik hoorde dat mensen me zien als topkandidaat om achterin te eindigen", zei hij. "Ja, dat heeft me flink geërgerd, eerlijk gezegd."

Met zijn 51 jaar is Clayton 32 jaar ouder dan Littler. "We zijn opa en het jonkie", grapte hij. "Maar even zonder grappen, ik heb erg veel respect voor Luke. Hij is echt geweldig. Hij heeft nog zoveel topjaren voor zich. En helaas is het bij mij andersom. Op mijn leeftijd wordt het zwaar om dit niveau vast te houden."

Fluiten

Littler werd een groot deel van de avond uitgefloten, maar haalde uiteindelijk toch de finale. Op zijn Instagram reageerde hij kort op de sfeer in Ahoy. "Spelend in deze omstandigheden had ik wel drie punten voorsprong mogen hebbben", grapt Littler via zijn Instagram. Uiteindelijk was de darter vooral sportief tegenover winnaar Clayton. "Goed gespeeld Clayton en bedankt Rotterdam. Volgende week naar Liverpool", bedankt Littler ook het publiek netjes voor de avond in de Nederlandse havenstad.