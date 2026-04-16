Gian van Veen was zwaar teleurgesteld na zijn debuut in Ahoy. De topdarter ging kansloos onderuit tegen Luke Humphries en was na afloop erg kritisch op zichzelf. Van Veen concludeerde na die partij zelfs dat hij op dit moment 'niet Premier League-waardig' is, maar daar is oud-topdarter Vincent van der Voort het totaal niet mee eens.

Van Veen begon nog goed aan de Premier League met drie finales in vier speelrondes, maar sindsdien zit de klad er een beetje in. Hij haalde twee weken geleden in Manchester weliswaar ook nog een keer de finale, maar op vijf andere avonden verloor hij direct en de speelronde in Dublin moest hij zelfs overslaan vanwege een operatie aan nierstenen.

In Ahoy hoopte hij de weg omhoog weer te vinden, maar dat zat er geen moment in, zo zag ook Van der Voort. "Het was hard werken om 2-2 te maken, maar Humphries was de hele wedstrijd beter", stelt de ex-topdarter in gesprek met Sportnieuws.nl. De Engelsman won de laatste vier legs en boekte daarmee een 6-2 zege.

"Ik denk dat hij er veel meer van verwacht had", vervolgt Van der Voort. "Hij was zichtbaar aangeslagen. Je zag dat het wat met hem gedaan heeft. Ik denk dat hij zich ook beseft dat het niet goed gaat. Het is scorend echt een stuk minder. Op dit moment is het er even niet. Die operatie heeft niet meegeholpen, dat heeft hem flink teruggeworpen."

'Dat is gewoon niet waar'

Van Veen noemde zichzelf zelfs 'niet Premier League-waardig' na afloop, maar dat gaat volgens Van der Voort te ver. "Het is jammer om hem zo te zien. Dat is net na zo'n wedstijd en het is gewoon niet waar. Hij heeft vier avonden in de finale gestaan. Dan bewijs je dat je hier thuishoort en hij staat nummer 3 van de wereld dus er is geen twijfel over mogelijk, maar zo voelt het op dit moment wel. Dat moet je serieus nemen en dan is er werk aan de winkel."

De nederlaag hakte er dusdanig hard in dat het huilen Van Veen nader leek te staan dan het lachen in het interview na de wedstrijd. "Zo kwam het wel over, hij was zichtbaar aangedaan. Dat is ook goed, want het betekent dat het veel voor hem betekent en dat er genoeg vuur in zit. Maar daar koopt hij niks voor."