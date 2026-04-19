Bij de Euro Tour in Sindelfingen kwam Michael van Gerwen in zijn eerste partij uit tegen thuisspeler Michael Unterbuchner. De nummer vier van de wereld versloeg de nummer 146 met 6-2, maar had na afloop ook nog een appeltje met de Duitser te schillen.

Van Gerwen mocht als geplaatste speler de eerste ronde van vrijdag overslaan. Unterbucher kwam toen wel in actie en had een lange pot nodig om William O'Connor uit te schakelen: 6-5. Van gebrek aan ritme was bij Mighty Mike geen sprake, al speelde hij donderdag maar één wedstrijd bij de Premier League Darts in Ahoy. Hij verloor daar voor het vierde jaar op rij direct zijn eerste duel, deze keer van Jonny Clayton.

De Brabantse ex-wereldkampioen begon tegen de Duitser met een break en verdubbelde die marge bij 3-1. Bij 4-1 had Unterbuchner kans op een re-break, maar hij leek zich te verrekenen en gooide zichzelf dood. Uiteindelijk werd het een kolderieke leg, waarbij beide darters 2 moesten uitgooien. Van Gerwen mikte als eerste raak op dubbel-1, bijgenaamd madhouse. In het vervolg gebeurde er weinig opvallends en wierp Van Gerwen zich comfortabel naar de volgende ronde.

Trash talk

De uitslag was dus niet bijzonder, maar het interview van Van Gerwen na afloop was dat zeker wel. Toen interviewer Philip Brzezinski de naam van Unterbuchner uitsprak, reageerde hij direct met 'wie?'. Dat was een reactie op het interview van Unterbuchner een dag eerder toen hem verteld werd dat hij tegen Van Gerwen moest in de volgende ronde.

"Wie is dat?", zei de Duitse darter toen om er daarna aan toe te voegen dat hij een grapje maakte en ernaar uitkeek om tegen de drievoudig wereldkampioen te spelen. Van Gerwen is er echter niet van overtuigd dat het een grap was. "Nee, dat was het niet. Hij is gewoon een van die gasten die grappig probeert te zijn."

'Hij zal me nooit verslaan'

Van Gerwen gooide er vervolgens nog even een schepje bovenop: "Hij zal me nooit verslaan, hij is niet goed genoeg. Zelfs mijn B-spel en C-spel zijn genoeg om hem te verslaan." Ook ging hij in op een moment dat de Duitser vanaf 132 een veilige route koos en op 40 parkeerde, terwijl Van Gerwen op 170 stond. Hij nam dus het risico dat de Nederlander die leg zou uitgooien.

"Ja, ik had graag 170 gegooid. Hij is niet zo slim, want ik ben capabel om die 170 te raken. Als je een professional bent, dan ga je gewoon voor die 132. Hij weet kennelijk niet wie ik ben. De dag dat ik me druk ga maken om Unterbuchner, dat is de dag dat ik ga stoppen met darts", zei Van Gerwen.

Euro Tour in Sindelfingen

In de middagsessie was er een partij met twee Nederlanders: Jermaine Wattimena tegen Kevin Doets. Eerstgenoemde won met 6-3. Wessel Nijman, die afgelopen week een Players Championship-toernooi won, maakte indruk tegen Ryan Searle: 6-2. Danny Noppert bereikte juist geen topniveau, maar deed net genoeg tegen Oskar Lukasiak: 6-5.

MVG THROUGH TO ROUND THREE!



Michael van Gerwen is through to Sunday's action, as he races past Michael Unterbuchner. and beats the German 6-2!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#ET5 pic.twitter.com/aSJtUVa14C — PDC Darts (@OfficialPDC) April 18, 2026

Eerder in de avondsessie viel het doek voor Jeffrey de Zwaan en Gian van Veen. Hieronder staan de uitslagen.

Uitslagen zaterdag

Middagsessie

Krzysztof Ratajski 6-4 Mike De Decker

Jermaine Wattimena 6-3 Kevin Doets

Wessel Nijman 6-2 Ryan Searle

Danny Noppert 6-5 Oskar Lukasiak

Chris Dobey 6-2 Andrew Gilding

Niko Springer 6-3 Gary Anderson

Stephen Bunting 6-3 Mickey Mansell

Josh Rock 6-3 Keane Barry



Avondsessie

Ross Smith 6-3 Cameron Menzies

Gerwyn Price 6-4 Dave Chisnall

Nathan Aspinall 6-1 Jeffrey de Zwaan

James Wade 6-3 Kim Huybrechts

Joe Cullen 6-3 Gian van Veen

Michael van Gerwen 6-2 Michael Unterbuchner

Martin Schindler 6-5 Damon Heta

Jonny Clayton 6-1 Valters Melderis