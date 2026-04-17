Bij de Euro Tour in Sindelfingen heeft topdarter Raymond van Barneveld een gevoelige nederlaag geleden. In de openingsronde struikelde hij over Cameron Menzies: 6-3. Bij Viaplay vrezen de commentoren dat we Barney nooit meer in actie gaan zien.

In Sindelfingen wordt de vijfde Euro Tour van het jaar gehouden, de European Darts Grand Prix 2026. Vrijdagavond proberen vier Nederlanders de tweede ronde te bereiken.

Van Barneveld begon bemoedigend tegen Menzies en plaatste een break. Vervolgens gaf hij juist tweemaal de leg uit handen waaraan hij zelf was begonnen. Op 4-3 voor de Schot gebeurde dat weer, waardoor het 5-3 werd voor Menzies. Hij gooide het simpel uit.

Pensioen

Barney beleeft een zwak jaar en dreigt zich niet te plaatsen voor de grote toernooien die nog op de agenda staan in 2026. De Viaplay-commentatoren somden in het begin van de partij op dat het er somber uit ziet voor de Haagse dartspionier. "Hij is ook niet geplaatst op dit moment voor de World Matchplay, Players Championship Finals, niks", zeiden ze. "In het allerslechtste geval zou dit, als hij verliest van Menzies, de laatste wedstrijd van Raymond van Barneveld kunnen zijn die we ooit gaan zien. "

De 58-jarige Van Barneveld heeft meerdere malen laten weten dat hij weinig plezier meer beleeft aan de sport, dat hij iemand nodig heeft die hem streng begeleidt en dat het zwaar is om als groot kampioen van vroeger nu aldoor te verliezen. Vandaar dat de mannen van Viaplay opperen dat zijn pensioen nu in zicht is gekomen. Zeker gezien hij de boot dreigt te missen bij toernooien die later dit jaar worden gehouden.

Positief

Toch zagen ze toch ook wel wat strijdlust bij Barney. "Wat ik positief vind bij Van Barneveld is dat we weinig tot geen negativiteit zien. Het is ook de wet van het darts. Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan krijg je een Menzies die in vorm is of iemand die wel boven de 100 gemiddeld gooit. Dat is het ongeluk van de loting, zeg maar."

Nederlanders

Qua landgenoten ligt de focus vrijdagavond op Raymond van Barneveld. Hij trof dus Cameron Menzies, de Schot die bij het afgelopen WK darts uit frustratie zijn hand in een vuurwerkkoker stak en daarna een tafeltje aan gort ramde. Als gevolg daarvan had hij zware wonden aan zijn hand.

Cameron Menzies produces a spectacular 104.50 average to blow Raymond van Barneveld away in Sindelfingen!



In de tweede partij van de avondsessie werd Maik Kuivenhoven aan de kant gezet door Joe Cullen met 6-1. Jeffrey de Zwaan versloeg tweevoudig wereldkampioen Peter Wright met 6-3. Later treft Dirk van Duijvenbode de Belg Kim Huybrechts. Bekijk het speelschema hieronder.

Uitslagen en loting Euro Tour Sindelfingen

Eerste ronde, vrijdag 17 april



Valters Melderis 6-5 Karel Sedlacek

Wessel Nijman 6-2 Ian White

Keane Barry 6-3 Niels Zonneveld

Krzysztof Ratajski 6-3 Michael Hurtz

Kevin Doets 6-4 Jurjen van der Velde

Andrew Gilding 6-3 Paul Krohne

Mickey Mansell 6-2 Rob Cross

Dave Chisnall 6-4 Petr Krivka



Avondsessie



William O'Connor - Michael Unterbuchner 5-6

Joe Cullen - Maik Kuivenhoven 6-1

Peter Wright - Jeffrey de Zwaan 3-6

Cameron Menzies - Raymond van Barneveld 6-3

Damon Heta - Madars Razma

Dirk van Duijvenbode - Kim Huybrechts

Daryl Gurney - Oskar Lukasiak

Niko Springer - Robin Masino

Michael van Gerwen

Gary Anderson is in het zuidwesten van Duitsland de titelverdediger. De Schot stroomt in de tweede ronde in. Hij krijgt daar gezelschap van Premier League Darts-deelnemers Michael van Gerwen en Gian van Veen, die donderdagavond eerst nog in Rotterdam Ahoy moeten gooien. Van de Premier League-deelnemers zijn alleen Luke Littler en Luke Humphries er niet bij.