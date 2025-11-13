Michael van Gerwen en Danny Noppert hebben hun visitekaartje afgegeven op de Grand Slam of Darts, maar slechts één van de Nederlanders kon door naar de kwartfinales. Noppert trok uiteindelijk aan het langste eind in de topwedstrijd.

De twee darters begonnen uitstekend aan de wedstrijd. Van Gerwen begon de wedstrijd met een big fish, ofwel door 170 uit te gooien. Noppert kwam al snel langszij én herhaalde het kunstje van Mighty Mike in de derde leg. Met de 170-finish kwam The Freeze op een 2-1 voorsprong. Hij liep ook uit naar 3-1, waarna Van Gerwen weer wat terugdeed. Met een 160-finish en een 3-2 achterstand ging hij de eerste rustpauze in.

Normaliter wordt alleen Van Gerwen toegezongen, maar door het fenomenale spel kreeg zelfs Noppert een liedje van het publiek in Wolverhampton. In het tweede gedeelte van de wedstrijd gingen de Nederlanders door met hun torenhoge niveau. Na acht legs (5-3 voor Noppert) lagen beide gemiddeldes boven de 105. Uiteindelijk ging The Freeze met 6-4 naar het volgende rustmoment.

Snelle sessie

Noppert liet Van Gerwen nooit té dichtbij komen. Nadat de nummer drie van de wereld voor aansluiting zorgde (6-5), besloot Noppert er geen gras meer over te laten groeien. Hij gaf nog maar één leg weg en won zodoende met 10-6. Noppert kwam tot een gemiddelde 98,34 en Van Gerwen 96,50.

Komende tegenstander Danny Noppert

Lukas Wenig zal met verbazing naar deze topwedstrijd hebben zitten kijken. De Duitser staat al in de kwartfinale en wist dat hij tegen de winnaar van het Nederlandse onderonsje zou uitkomen. Noppert nam het in de groepsfase al op tegen Wenig en won toen met 5-4. Verder zaten zij in de poule met Cam Crabtree en Jonny Clayton. Van Gerwen gooide tegen Gary Anderson, Niko Springer en Beau Greaves.

Noppert is de enige overgebleven Nederlander in de Grand Slam of Darts. Van Gerwen, Jurjen van der Velde en Wessel Nijman stonden ook in de tweede ronde. Gian van Veen werd in de groepsfase al uitgeschakeld.

