Vincent van der Voort moest donderdagavond wat uitspraken verantwoorden in de studio van Viaplay. De voormalig topdarter was enkele maanden terug in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door streng voor Danny Noppert.

In september liet ex-darter Van der Voort zich uit over Noppert, die op Euro Tour-toernooien steevast minder gooide op een lange dag. The Freeze liet weten niet gediend te zijn van die kritiek. Maar Noppert liet ook zijn pijlen spreken. In de toernooien daarna stond een andere speler op het podium. De conclusie was dat hij een stuk fanatieker speelde. Die lijn heeft hij doorgezet.

Van der Voort verklaart kritiek

Bij Viaplay kaartte presentator Bart Nolles de situatie aan. "Voor de mensen die het gemist hebben: kun je het nog even schetsen, dat commentaar?" Van der Voort zat naast Jerry Hendriks, die het woord nam: "Vincent heeft een mooie podcast, met Damian (Vlottes, red.) samen. Daar vonden ze dat Noppert volgens zijn status wat meer resultaten zou moeten halen."

"Dat viel aan de ene kant goed bij Danny, want hij ging er wel goed van spelen", knipoogt Hendriks. Nolles vroeg voor de zekerheid aan Van der Voort of Noppert zich kon vinden in de harde woorden. "Jawel, maar geen enkele speler vindt het leuk om iets te horen wat je niet wil horen. Maar ik ben het wel gewend, er is elke week wel iemand boos."

Lachen geblazen

Van der Voort kon er eerder zelf ook al om lachen in de podcast. "Niet om het naar ons toe te trekken hoor, maar sinds hij een beetje boos is geworden omdat we hem niet genoeg krediet gaven, heeft hij het wel anders aangepakt", lachte Van der Voort, die de omslag bij de Fries wel degelijk ziet en waardeert.

"Hij is wat agressiever gaan spelen en is wat nadrukkelijker aanwezig. En dat staat hem goed. Hij heeft echt een goed toernooi gespeeld. Ik ben benieuwd of hij nu ook zelf voelt dat dit de manier is voor hem. Je iets meer laten zien naar je tegenstander, iets meer emotie tonen en iets agressiever spelen. Het is uit z'n comfortzone, want zo is hij niet."