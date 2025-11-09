Michael van Gerwen heeft zondagavond verloren in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. Niko Springer bleek nipt te sterk voor De Groene Sloopkogel.

Springer kwam met 1-0 voor in legs, maar keek vervolgens al snel tegen een 2-1 achterstand aan. Van Gerwen vergat daarna om zijn eigen leg te houden: 2-2. Het ging van kwaad tot erger, want zijn Duitse tegenstander kwam op een 4-2 voorsprong. Meenzer Bub was zodoende nog maar één leg verwijderd van de zege.

Van Gerwen kwam terug tot 4-3, om de volgende leg direct met een 180 te beginnen. Het was pas zijn eerste van de wedstrijd. Hij trok de lijn door en zette zichzelf op 4-4, waardoor er een beslissende leg aan te pas moest komen. Springer miste eerst twee matchdarts, maar gooide daarna wel raak.

Groepsfase

Van Gerwen won een dag eerder nipt van Beau Greaves: 5-4. De 21-jarige vrouw verloor zondag wéér met die cijfers, maar dan van Gary Anderson. Greaves en Anderson gooiden boven de 100 gemiddeld.

Mighty Mike neemt het in de laatste wedstrijd op tegen Anderson. Een zege volstaat dan om de volgende ronde te halen. Bij een nederlaag ligt de Nederlander er sowieso uit.

Prestaties Littler en Humphries

Verder plaatste regerend wereldkampioen Luke Littler zich zondagavond al voor de volgende ronde én gooide Luke Humphries een 9-darter. De nummer één van de wereld deed dat in de wedstrijd tegen Michael Smith.