Justin Hood heeft op een opmerkelijke manier zijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Dat heeft de Engelse darter verteld in een anekdote waar hij zelf achteraf ook om kan lachen. De sensatie van het afgelopen WK darts deed het aanzoek naakt en barstte zelfs in huilen uit.

Het was allemaal niet zo handig geregeld van 'Happy Feet', zoals zijn bijnaam luidt. Hood had de verlovingsring ergens besteld en het peperdure sieraad werd precies bezorgd toen hij onder de douche stond. Zijn geliefde Jess deed tot zijn grote schrik de deur open om het pakketje in ontvangst te nemen, terwijl het natuurlijk een verrassing had moeten zijn. Dus besloot de darter om te improviseren.

'Het maakte me helemaal gek'

In gesprek met Talksport doet hij letterlijk uit de doeken hoe zijn aanzoek ging. "De ring werd bezorgd en ik kwam net uit de douche. Toen ben ik maar naakt naar haar toegelopen en ben ik op één knie gegaan." Hij kreeg echter niet de reactie waar hij op hoopte. "Ze huilde niet eens en daar moest ik dan weer om huilen. Het maakte me helemaal gek. Ik heb de ring naar haar toe gesmeten en ben boos weggelopen. Ik had zoiets van: 'Trouw dan maar lekker met jezelf'. Echt waar."

Cynische 'ja'

De 32-jarige Hood kon toen nog even niet relativeren dat zijn aanstaande vrouw totaal niet in de gaten had wat er allemaal gebeurde. "Ze wist niet wat er in het pakketje zat en gaf het doosje aan mij. Ze zei cynisch: 'Oh ja tuurlijk' en toen werd ik gek." Uiteindelijk lukte het hem toch om haar 'ja' te laten zeggen en kan de Engelsman, kwartfinalist op het afgelopen WK darts, er om lachen.

'Met handdoeken verstop je dingen'

"Ik had niet eens een handdoek om hè, ik was volledig naakt. Handdoeken zijn ook verboden en saai, je verstopt er dingen mee. Alles wat ik in het leven doe is impulsief, ik ga lekker met de flow mee. Jess (zijn vrouw, red.) houdt er juist van om alles te plannen. Ik ga gewoon mee met wat er op mijn pad komt."