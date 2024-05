Mike De Decker niet te spreken over Nederlands publiek: 'Dat doen ze hier totaal niet'

Mike De Decker verloor vrijdagavond bij Dutch Darts Championship nét aan van Kevin Doets (6-5). De Belgische darter was niet te spreken over het publiek in Rosmalen. "Nederlanders zijn over het algemeen chauvinistich en dat blijkt nu weer."

De Decker zegt voor de camera van Sportnieuws.nl: "Je weet het gewoon, hè. Nederlanders zijn over het algemeen chauvinistich en dat blijkt nu weer." In het Belgische Wieze was het publiek een stuk sportiever, vond hij.

Dutch Darts Championship: Raymond van Barneveld gaat er hard af tegen Cameron Menzies De vrijdagavond van de Dutch Darts Championship is lekker begonnen. Maar na drie Nederlandse zeges ging Raymond van Barneveld er hard af tegen Cameron Menzies: 6-1.

"Kunnen ze iets leren van Wiese? Ja, natuurlijk. In België is het sportief: ze zijn wel voor de Belgen, maar ze zijn ook sportief naar tegenstander en dat doen ze hier totaal niet."

Toch legt hij de schuld van zijn nederlaag niet bij het publiek: "Maar ja, daar moet je mee leren omgaan en dat wist ik op voorhand, dus daar ligt het niet aan."

Kevin Doets

De gehele wedstrijd klonk het luidkeels: 'Doets, there he is!' De nummer 54 van de wereld trok uiteindelijk aan het langste eind tegen zijn Belgische tegenstander, die 40e op de wereldranglijst staat. Doets neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen Michael van Gerwen. Na de wedstrijd vroeg Doets aan het publiek om tegen Mighty Mike wéér op zijn hand te zijn.