Luke Humphries heeft te maken met een dipje en daar heeft een Nederlandse amateurdarter dinsdag uitstekend gebruik van gemaakt. Christian Kist, die niet eens een tourkaart heeft bij de PDC, versloeg de nummer twee van de wereld na een heerlijke comeback tijdens Players Championship 10.

Humphries was heer en meester in de openingsfase van hun onderlinge wedstrijd in de eerste wedstrijd van het PDC-vloertoernooi. Na legs in 15, 13, 18, 14 en 11 darts stond het liefst 4-1 voor de Engelsman, die op weg leek naar een simpele zege. Maar in de zesde leg deed Kist Humphries pijn. Hij checkte in dertien darts en strafte zo missers van Cool Hand af.

Comeback van jewelste

Met een 4-2 achterstand leek het er nog altijd niet op dat Kist zich terug kon vechten tegen de wereldkampioen van 2024. Maar het niveau van Humphries zakte in en Kist vond juist zijn tweede versnelling. In 15, 21, 15 en 17 darts finishte hij de wedstrijd zonder Humphries nog een leg te gunnen. Zo knokte The Lipstick zich terug van een 4-1 achterstand naar een 6-4 zege. Na afloop kreeg hij een mager handje van de gefrustreerde Humphries.

Bekend van negendarter

Kist gooide twee jaar geleden nog een negendarter op het WK bij de PDC en is ook eenmalig wereldkampioen bij de BDO. Geen slechte speler dus, maar de laatste jaren moet Kist telkens vechten om zijn tourkaart en om in de Challenge Tour (voor amateurs) bovenin mee te draaien.

Andere uitslagen eerste ronde PC10

Voor Danny Noppert was het de tweede dag op rij dat hij al na één partij klaar was. De hoogst geplaatste Nederlander in Wigan (Gian van Veen en Michael van Gerwen doen niet mee), verloor van landgenoot Wesley Plaisier in een hoogstaande wedstrijd waarin ze allebei boven de 100 gemiddeld gooiden. Voor Dirk van Duijvenbode was het ditmaal einde verhaal tegen James Hurrell. Raymond van Barneveld overleefde wel de eerste ronde.

Van alle Nederlanders die meededen in de eerste ronde werden alleen Noppert, Van Duijvenbode, Sietse Lap, Chris Landman, Jurjen van der Velde en reserve Martijn Dragt uitgeschakeld. Vijftien andere landgenoten stootten door naar ronde twee.