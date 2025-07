Nederland is klaar op de World Matchplay. Gian van Veen hield de eer hoog namens ons, maar liep in de kwartfinale tegen een machine aan. Letterlijk. 'The Machine' James Wade wist na een roestige start met speels gemak zijn dubbels te vinden en schakelde Van Veen uit: 16-13.

Daar zag het niet naar uit tijdens de eerste sessie. Waar Wade in zijn eerdere partijen tegen Joe Cullen - en met name - Wessel Nijman blind de dubbels wist te vinden, was dat in het begin tegen Van Veen niet het geval. Pas bij zijn elfde poging op een dubbel was het raak voor de markante Engelsman. Dat was om de eer te redden: 4-1 Van Veen.

Knop om bij Wade

Wat er in de pauze is gebeurd, weet alleen Wade - en misschien Van Veen. Maar daarna kantelde de wedstrijd volledig. The Machine werd letterlijk een machine en kon niet meer missen. Hij deed Van Veen ook nog eens veel pijn door naar 4-4 terug te breken, terwijl de Nederlander op 28 stond te wachten. Wade pinde de bulls eye en was weer helemaal terug.

WADE BACK LEVEL!



What a leg!



James Wade kicks off the leg with back-to-back 180s, before producing a brilliant bull finish to level at four apiece!



📺 https://t.co/ZboV9dF4Ji #MatchplayDarts | QF pic.twitter.com/sBgWvTuZ76 — PDC Darts (@OfficialPDC) July 24, 2025

Na zijn elf missers op een dubbel miste hij even helemaal niks meer. Wade stoomde vrolijk door tot 9-4 in zijn voordeel. Na acht verloren legs op rij zette Van Veen pas weer zijn voet tussen de deur. Maar toen stond hij inmiddels voor een haast onmogelijk opgave.

Opmars Van Veen komt te laat

Toch nam Wade gas terug toen zijn voorsprong in veilige haven leek. Met name in de legs van Van Veen was de Engelsman in geen velden of wegen te bekennen. Maar dat laconieke sloeg over in zijn eigen legs. Daardoor kwam de Nederlander terug tot 11-13. Hij had zelfs in breaks gelijk kunnen komen, maar op een belangrijk moment miste hij twee dubbels.

Wade had de aanknop van zijn machine net op tijd weer gevonden en gooide zichzelf naar de halve finales van de Matchplay. De winnaar van 2007 speelt daarin tegen Jonny Clayton of Stephen Bunting.

