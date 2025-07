Gian van Veen heeft voor een primeur gezorgd bij de PDC. De Nederlandse topdarter werd op opvallende wijze aangekondigd voor zijn kwartfinale in de World Matchplay tegen James Wade. Omroeper John McDonald heeft geluisterd naar de oproep van dartverslaggever Damian Vlottes van Sportnieuws.nl.

Voorafgaand aan zijn kwartfinale tegen James Wade werd Van Veen naar het podium geroepen door the voice of darts. Dat was anders dan alle andere keren. Terwijl de klanken van Van Veens opkomstnummer Astronomia van Tony Igy en Vicetone opdoemde, deed McDonald wat hem gevraagd werd door Vlottes.

"From the Netherlands, taking part in his third World Matchplay. A PDC title winner and ladies and gentlemen, he is the reigning World Youth Champion of the Wooooorld: The Giant Gian van Veen", schreeuwde McDonald.

Oproep van Sportnieuws.nl

Eerder deze World Matchplay kwam het tijdens de podcast World Matchplay Draait Door van Sportnieuws.nl al ter sprake. "We hadden het er deze week met Gian over van: het zou wel grappig zijn Youth Champion of the World. Dat John McDonald dat ook lang schreeuwt", schetste hij.

"Misschien niet helemaal terecht, maar misschien wel leuk. Dus ik had effe aan John McDonald gevraagd: zou je dat niet kunnen doen? Hij schudde de hand erop, dus dat gaan we tijdens de kwartfinale meemaken." En zo geschiedde, Van Veen werd de eerste jeugdwereldkampioen ooit die op die manier werd aangekondigd.

Helaas voor Van Veen hielp de aankondiging niet. The Machine James Wade schakelde de laatste Nederlander uit op de World Matchplay. Van Veen kon de machine die hij trof niet ontregelen:

World Matchplay Draait Door

Sportnieuws.nl is er tijdens (een groot deel van) de World Matchplay in Blackpool live bij. Ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes, bekend van de podcast Darts Draait Door, maken interviews met zoveel mogelijk darters en verzorgen iedere dag een nieuwe aflevering van de podcast. Beluister de podcast via bijvoorbeeld YouTube, Spotify of Apple Podcasts.