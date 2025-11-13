Vincent van der Voort heeft besloten niet mee te doen aan het kwalificatietoernooi voor het WK darts. De Nederlandse ex-prof, die inmiddels ruim een jaar gestopt is, hield de optie lange tijd open om een poging te wagen naar Alexandra Palace te mogen, maar zette daar vlak voor de deadline een streep doorheen.

Zaterdag 15 november is de dag in de Maaspoort in Den Bosch dat alle Nederlandse en Belgische darters een gooi mogen doen naar één ticket dat betschikbaar is voor het WK. Van der Voort had mogen meedoen, maar legt in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door uit dat hij dat niet doet. "Ik heb een paar demo's gespeeld afgelopen weken en dan merk ik gewoon dat ik te veel last heb van het lijf."

'Ik ga dat niet volhouden'

Fysieke problemen kostten hem al de laatste jaren van zijn professionele carrière, maar ook een rentree is daardoor al meerdere keren in het water gevallen. "Ik ga dat niet volhouden vijf, zes wedstrijden op rij. Dan ga je niet winnen. En ik ga daar niet heen omdat ik het nou zo leuk vind of omdat ik die mensen allemaal graag wil zien. Dus dan gaan we het gewoon volgen. Ik hoef er ook niet heen om te kijken."

Definitief einde carrière?

Meedoen aan het kwalificatietoernooi was een serieuze optie. "Maar ik heb het met de fysiotherapeut besproken en die zegt dat ik het wel kan doen, maar dat de kans groot is dat het na drie of vier uur ophoudt. Daar ga ik er niet voor heen." De vraag rijst of het dan niet gewoon een definitief einde aan zijn carrière betekent. Op de vraag of hij nog een ultieme poging op Q-School gaat doen half januari om een tourkaart te winnen bij de PDC, reageert Van der Voort gnuivend.

'Dan ga ik met pensioen, punt'

"Daarom stel ik het ook uit, dat besluit. Als ik niet naar Q-School ga, is dat echt het moment. Dan houdt het gewoon op. Dan ga ik met pensioen, punt. En dan ga ik ook echt nooit meer terugkomen, hoeven er ook nooit meer vragen over gesteld te worden. Dan is het gewoon echt klaar. Dan speel ik misschien ooit nog een toernooitje omdat ik het leuk vind, maar voor de rest niet."

