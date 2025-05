Topdarter Jeffrey de Zwaan doet opmerkelijke uitspraak: 'Doe er niets meer voor'

Darter Jeffrey de Zwaan heeft zich opmerkelijk uitgelaten in een interview. De 29-jarige Nederlander verloor nipt in de eerste ronde van de Dutch Darts Championship in Rosmalen. Hij blijkt weinig meer voor zijn sport te doen.

De Zwaan heeft geen tourkaart en plaatste zich donderdag plots toch voor het European Tour-toernooi in Nederland. Hij is een van de veertien Nederlandse deelnemers. Hij verloor met 6-5 van Ryan Joyce, maar had alle kans om te winnen.

'Ik train niet meer'

"Ik dacht van nou heb ik hem, maar toen miste ik zelf drie pijlen. Ik was ook zenuwachtig omdat ik er eigenlijk niets meer voor doe", vertelt hij na de wedstrijd aan Viaplay. "Ik train op dit moment ook niet meer. Laat ik het zo zeggen: ik was al blij dat ik mij plaatste. Maar uiteindelijk als je je plaatst dan wil je hier natuurlijk ook wat laten zien. Voor eigen publiek is dit een beetje zuur."

Problemen

De Zwaan stond op vijf verschillende WK darts, maar verloor begin dit jaar zijn professionele status. Ooit klopt hij aan bij de top 16 van de wereld; de laatste jaren duikelde hij op de wereldranglijst. Het zorgde voor een ommekeer bij de Nederlander. "Ik heb voor mijzelf dit jaar voorgenomen om eigenlijk helemaal niks meer met darten te doen."

"Ik pak hier en daar mijn toernooien mee. Ik heb het de afgelopen drie, vier jaar best wel zwaar gehad zowel mentaal als fysiek. Nu zie je wel dat het talent naar boven komt drijven."

Genieten

Momenteel is De zwaan fulltime aan het werk. Wanneer hij het darten wél weer serieus neemt? "In augustus ga ik weer volop trainen richting Q-school en daarna ga ik weer verder." Naast mentale klachten worstelt hij al jarenlang met zijn schouder. "De pijn is gelukkig weg, maar ja dat komt ook door het feit dat ik er niets meer voor doe. Ik train niet meer, ben fulltime aan het werk. Dat scheelt natuurlijk ook heel veel."

"Het plan voor de komende tijd is alsnog volop werken en een beetje genieten, want dat is het belangrijkste wat er is he. Op dartsgebied op dit moment even geen doelen. Ik wil eerst mijzelf helemaal op de rit krijgen. Mezelf mentaal sterker krijgen en vanuit daaruit kijk ik wel verder."

Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes sprak De Zwaan ook na de wedstrijd: